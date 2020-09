El bético Ismael, sin sitio en el Alavés, con ofertas de Segunda B

La experiencia de Ismael Gutiérrez en el Alavés no ha ido precisamente como se esperaba. El joven mediocentro del Betis se marchó el pasado enero al club vitoriano para ganar minutos y asentarse en la elite, con una cesión de un año y medio que no finaliza hasta junio de 2021. Pero a día de hoy, el canterano verdiblanco no ha jugado ni un partido oficial con los babazorrros, no tiene dorsal para esta campaña y la intención de la entidad vasca es romper la cesión y devolverlo al Betis.

De momento, no hay acuerdo, pero qué duda cabe de que lo mejor para el jugador, a sus 20 años, es encontrar un nuevo destino en el que pueda gozar de la continuidad necesaria para no ver frenada su progresión.

Las ofertas que tiene por ahora sobre la mesa, sin embargo, llegan de Segunda B. Según Cope Mérida, el propio Mérida y el Racing de Santander, recién descendido a la Categoría de Bronce, son los clubes que han llamado a la puerta del centrocampista palaciego, por lo que tampoco se descarta que pueda vivir una segunda etapa en el Betis Deportivo, que también competirá en esta próxima campaña en Segunda B.

Ismael debutó la pasada temporada en el primer equipo verdiblanco de la mano de Rubi, participando en un total de tres encuentros de Liga, uno de ellos como titular, y otro de Copa, ofreciendo un esperanzador rendimiento que llevó al club de Heliópolis a renovarlo hasta 2023 antes de acordar un préstamo que no ha tenido el resultado deseado.

De este modo, como sucede con Francis, actualmente lesionado, o Kaptoum, ambos de vuelta tras su cesión en el Almería pero sin sitio en los planes de Pellegrini, Cordón tendrá que buscarle un nuevo acomodo a Ismael en esta recta final del mercado, debiendo valorar si la Segunda B es una categoría adecuada.