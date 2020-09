El Alavés quiere devolver a Ismael

El Real Betis debutaba ayer en Vitoria ante un Alavés en el que juega un futbolista que pertenece al club verdiblanco y que llegó el pasado año cedido junto al hoy de nuevo bético Camarasa. Se trata de Ismael Gutiérrez, el centrocampista palaciego que el pasado año participara en cuatro partidos con el equipo de Rubi antes de ser cedido para que cogiera experiencia.

Ésa era la idea, pero desde que se marchó en enero no ha jugado ni un solo minuto. Ni con los entrenadores que pasaron por el club babazorro la pasada campaña ni ayer con Pablo Machín, que no lo incluyó en la convocatoria. Entre otras cosas, porque Ismael no está entre los 26 dorsales que ha hecho públicos el Alavés y que pueden ser convocados.

Si bien tanto el Betis como el jugador estarían interesados en acabar con esta situación, es ahora el Alavés el que estaría intentando, según aseguran desde Vitoria, concluir la cesión, que finaliza en junio de 2021. Ayer, en el encuentro entre directivas, hablarían de ello, pues tanto para unos como para otros es un asunto que no beneficia.

No es el único caso de un jugador con pasado bético y del que también se quieren desprender sin lograrlo aún. Rafa Navarro tampoco tiene dorsal con Machín y, al igual que la pasada campaña, el club vitoriano está intentado rescindir su contrato. De momento, sin lograrlo.