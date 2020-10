El Elche amenaza al Betis: su efectividad, a la altura del Bayern

Tras un comienzo esperanzador, dejando la meta a cero ante Alavés y Valladolid para firmar un pleno en las dos últimas jornadas, las sensaciones en el Betis vuelven a ser encontradas. El último partido disputado en el Wanda ante el Atlético es un fiel reflejo de ellos. Por un lado, los verdiblancos desplegaron un buen fútbol durante la primera mitad y merecieron más ante el único equipo invicto de LaLiga, pero acusó su falta de puntería ante la meta rival y una vez más no pudo blindar la suya propia. Y ya se sabe que dominar las áreas es básico en este negocio.

Con once goles encajados en 7 jornadas, como Valencia y Valladolid (el Levante ha recibido los mismos tantos en un partidos menos), el Betis es el equipo más goleado de LaLiga y su promedio en esta faceta clave vuelve a ser preocupante. Por ello, urge reconducir la dinámica después de dos derrotas seguidas, en las que se han encajado cinco dianas y no se ha anotado ninguna. Pero el Elche, visitante del Villamarín este próximo domingo a las 14:00 horas, no lo pondrá fácil.

El conjunto franjiverde está firmando el mejor arranque liguero de su historia. Poco ha importado que comenzara el campeonato con un equipo casi por hacer. Tras su derrota en el estreno ante la Real Sociedad, en la tercera jornada, los ilicitanos han puesto velocidad de crucero y suman tres victorias, ante Eibar (0-1), Alavés (0-2) y Valencia (2-1), y un empate en casa frente al Huesca (0-0).

En ese buen hacer, mucho tiene que ver la eficacia que están demostrando los pupilos de Jorge Almirón ante el marco contrario. No en vano, sorprende que se trate del equipo que menos ha rematado a portería en las cinco grandes ligas europeas, con un total de 22 disparos en cinco partidos, y que pese a ello sea el tercero en efectividad de todo el continente, pues ha logrado cinco tantos, muy bien rentabilizados gracias también a su buen hacer defensivo (un gol encajado en los cuatro últimos partidos).

Sólo el Leicester City, con un 23,6% de efectividad en sus disparos, y el Bayern Múnich, con un 22,9%, superan en este sentido a los ilicitanos, que han celebrado un gol en el 22,7% de sus remates a puerta. Sin duda, una pegada de la que tendrá que tener mucho cuidado un Betis con dudas en el lateral diestro y en el que Pellegrini no acaba de dar con la tecla para blindar la meta de Claudio Bravo.