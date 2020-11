FC Barcelona - Real Betis: Con una maleta repleta de ilusión

Nunca es un buen momento para visitar al Barcelona. No hay duda alguna de que el Camp Nou es uno de los fortines más complicados de asaltar no ya de LaLiga, sino de toda Europa. Cinco victorias en sus 52 duelos como visitante hablan a las claras de lo difícil que ha sido para el Betis a lo largo de la historia salir triunfante de los dominios culés, como para la gran mayoría de los mortales de nuestro fútbol. Pero dicho todo esto, en la mochila que Pellegrini y los suyos han llevado hasta la Ciudad Condal se nota el peso de la ilusión. Y hay argumentos para que así sea.

Hace bien el técnico chileno en no fiarse de la supuesta crisis del Barça. Pero ahí están sus números: no vence en LaLiga desde el pasado 1 de octubre y sólo ha sumado dos puntos de los últimos 12 posibles. Razón de más, que dirá alguno, para que Messi piense que ya está bien y se ponga el esmoquin para salir de fiesta y dejar atrás esa apatía que parece perseguirle y que obviamente afecta a su equipo. Un conjunto, el barcelonista, que sí ha hecho los deberes en la Champions, aunque quien viese su último partido ante el Dinamo de Kiev puede tener más elementos de juicio para seguir engordando el cargamento de ilusión en el equipaje verdiblanco.

Sea como fuere, parece irrefutable que el irregular momento del Barça es un arma de doble filo. Pero el Betis debe hacer su trabajo. Pellegrini tocará alguna tecla. Porque como él mismo ha reconocido, no es lo mismo recibir al Elche que visitar el Camp Nou. Pero la nueva disposición de las piezas, tendente a contrarrestar el previsible dominio azulgrana, no debe mermar la valentía de un equipo que comienza a tener un bloque muy definido de actores para interpretar la canción que les susurra el 'Ingeniero': solidez defensiva, con Guido como la piedra angular que otorga el equilibrio, y descaro ofensivo, gracias a la calidad de sus hombres de arriba.

En esta ocasión, el pivote argentino se verá acompañado, muy posiblemente, de William Carvalho, otro de esos 12-13 jugadores que conforman el núcleo duro del nuevo Betis que va moldeando Pellegrini. Su entrada hará que se pase del 4-1-4-1 que tan buen resultado dio ante el Elche a un más clásico 4-2-3-1. Además, el técnico verdiblanco no tendrá que pasar por el mal trago de tener que dejar fuera a uno de los cuatro que compartieron la media punta ante el Elche, pues las molestias de Fekir, baja de última hora, le han ahorrado tener que tomar esa complicada decisión, siendo el campeón del mundo el que andaba más flojo.

Se mantendrán, por tanto, Joaquín, Canales y Tello por detrás de Sanabria, que definitivamente le ha ganado la partida a Loren y Borja Iglesias. Aunque también cabe la posibilidad, más atrevida, de que sea Canales quien ayude a Guido en la medular, con la opción de adelantarse y moverse entre esas dos posiciones, como hace en muchas ocasiones el cántabro. Pero para ello, tendría que entrar un nuevo elemento en la ecuación, llámese Lainez o Ruibal. Poco probable.

La retaguardia, por su parte, no admite dudas, con Emerson, Mandi, Bartra y Ález Moreno como escoltas de Claudio Bravo. Todos ellos se las verán con un ataque liderado por Messi y donde sigue ganando protagonismo el joven Ansu Fati. Todo lo contrario que Griezmann, que podría ser suplente en favor de Dembélé, cayendo éste al costado derecho y Pedri a la izquierda.

Por lo demás, Koeman tiene las bajas de Umtiti, Ronald Araujo y Coutinho, pero recupera a otro 'crack', en su caso bajo palos, como es el alemán Ter Stegen, que ya volvió en la Champions con un recital de paradas salvadoras. Además, Lenglet volverá al eje de la zaga para formar pareja con Piqué y De Jong, improvisado central en la última cita, recuperará su sitio en el doble pivote junto a Busquets, mandando de nuevo al banquillo a Pjanic.

Todos los citados nombres aconsejan a tener la cautela que siempre es bueno llevar al Camp Nou. Pero nada es imposible. Este Betis ya fue superior en muchas fases de sus partidos ante Real Madrid y Atlético. Sólo faltó algo más de tino ante el arco rival, en el Wanda, y que el árbitro no se pusiera la camiseta merengue. Por eso, hacen bien Pellegrini y los suyos el llevar la maleta cargada de ilusión. Hay motivos para cree que es posible.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; y Ansu Fati.

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Joaquín, Cristian Tello; y Tonny Sanabria.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Camp Nou. Horario: 16:15 horas.