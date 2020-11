Carles Aleñá, de nuevo disponible para el Betis.

Todavía no se ha tomado ninguna decisión en el Betis sobre la posibilidad de acudir a la ventana invernal para reforzar la plantilla, pero, obviamente, Antonio Cordón y su equipo trabajan de cara a las necesidades de la plantilla y rastrean el mercado por si presenta alguna opción interesante que cuadre en el limitado margen de acción debido a la crisis generada por la pandemia.

A tenor de los números, que señalan al Betis como el equipo más goleado de Primera, la prioridad sería potenciar la defensa con la llegada de un central pero en Heliópolis no se cierran a ninguna otra vía con la que se pueda mejorar el equipo. En este contexto aparece el nombre del centrocampista Carles Aleñá, una opción de nuevo disponible para el Betis después de que militara cedido en La Palmera la temporada pasada.

El medio, tal y com asegura Sport, saldrá con toda seguridad en el mercado invernal y lo hará otra vez mediante la fórmula de la cesión, porque en el Camp Nou no quieren desprenderse todavía de él al considerar que tiene futuro en el club. Aleñá no ha contado en absoluto para Koeman, pues únicamente ha disputado siete minutos, en Champions ante el Dinamo de Kiev, y ve con buenos ojos salir una vez más a préstamo en busca de minutos para continuar con su crecimiento.

El de Mataró puede decidir su futuro en enero por contrato y, como en el invierno pasado, prefiere quedarse en el fútbol español a pesar de que el Barcelona ha recibido ofertas de la Premier y la Serie A. El Getafe ya lo quiso en verano y es posible que lo vuelva a intentar en esta nueva ventana que se aproxima ante la ausencia de oportunidades a las órdenes de Koeman.

En su etapa en el Betis, Aleñá jugó un total de 939 minutos repartidos en 19 partidos, 17 en Liga, por lo que disfrutó de continuidad, con el saldo de un gol y dos asistencias. De momento, no consta que en el Benito Villamarín se hayan movido en esta dirección pero la realidad es que esta opción de nuevo está al alcance.