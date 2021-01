El motivo por el que Córdova aún no ha fichado por Sevilla o Betis

Tiene 23 años, juega de mediocentro ofensivo, está valorado en cuatro millones de euros, ya ha debuetado y marcado con la Tricolor absoluta y desde que diera el salto al primer equipo de América, coincidiendo con la salida de Lainez hacia el Betis, Francisco Sebastián Córdova se ha convertido en una de las principales promesas que el fútbol mexicano ofrece a Europa.

Tras la llegada a Sevilla del mencionado Diego Lainez, a la que siguió un año después la de Guido Rodríguez, su nombre estuvo relacionado con el Real Betis -de hecho, se habló incluso de que estaban negociando por ambos-, pero también con un Sevilla FC que no pierde ojo a las promesas del fútbol mundial, en busca de hacerse con perlas antes de que su revalorización las haga inviables.

En estos dos años la figura de Córdova no ha hecho nada más que crecer. En el último apertura anotó cinco goles y dio dos asistencias. Y eso ha hecho que no sólo los dos clubes sevillanos se hayan interesado. El Benfica o el PSV lo siguen desde hace tiempo e incluso se habló de que el Ajax ya tenía ventaja y estaba cerca de incorporarlo. Pero él sigue ahí, en Las Águilas. Y la justificación la da el hasta hace poco técnico del América Miguel Herrera.

El Piojo, en una entrevista con la ESPN, no dudó en críticar a su ex pupilo al valorar su posible fichaje por algún club europeo y señaló la falta de madurez como clave para que aún no haya dado el salto a clubes como Betis o Sevilla. "Le falta un poco más de madurez. Puede ser un fichaje para el próximo torneo. Tiene una calidad técnica impresionante y gran futbol. Le falta un poquito más de carácter, que seguramente lo va ir forjando y sin duda que será una transferencia pronta para el futbol europeo", indicó Herrera, que fue uno de los nombres de los que se habló como sustitutos de Rubi en el Betis al final de la pasada campaña.

Córdoba, de momento, comenzó ayer el Torneo Clausura con el América, comenzó suplente, pero anotó a dos minutos del final el gol del triunfo de Las Águilas ante el Atlético San Luis, club vinculado al Atlético de Madrid.