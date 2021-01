Mandi hace historia, pero sólo con la renovación podría redondearla

Como bien viene informando ESTADIO a lo largo de las últimas semanas, todo está prácticamente abierto en lo referente al futuro de Mandi, si bien la cercanía del cierre del mercado y la ausencia de ofertas en firme hacen pensar, salvo sorpresa, en su continuidad hasta final de temporada. A partir de ahí, podría salir en verano, libre, o acabar renovando con los de Heliópolis. Y es que, como ya desveló este diario, las conversaciones entre el Betis y el entorno del futbolista se mantienen, aunque todos son conscientes de la dificultad de que el argelino amplíe el contrato que vence el próximo 30 de junio.

Mientras tanto, Mandi sigue a lo suyo. Olvidado el coronavirus que le hizo perderse tres encuentros de Liga entre noviembre y diciembre del pasado año, el central sigue siendo un baluarte en la defensa de Pellegrini y además está elevando su caché más si cabe a base de goles. Todo ello, mientras hace historia en un Betis en el que cumple su quinta temporada, tras arribar en el verano de 2016 procedente del Reims a cambio de 2 millones de euros.

Con su actuación este pasado sábado en el choque ante la Real Sociedad, el defensor francés de nacimiento ya suma 138 encuentros con la elástica de las trece barras en Primera división (157 en total) y se ha convertido en el segundo futbolista que más veces ha jugado en la máxima categoría como verdiblanco.

Mandi arrancó la temporada en el sexto lugar de este ranking repleto de ilustres ex béticos, pero los 14 encuentros que ha disputado hasta la fecha le han catapultado ya al segundo escalón del podio. Si no renueva, sin embargo, no podrá dar caza a Denilson. De hecho, si el central lo jugase todo lo que queda en Liga de aquí a final de temporada se quedaría a sólo 9 encuentros del brasileño, líder del 'top ten' de extranjeros en el Betis que te mostramos en nuestra galería de imágenes, donde otro compañero suyo también puede seguir escalando puestos.