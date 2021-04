Eric Bailly, un central Top para suplir a Mandi

Ni su estatus ni su precio de salida cuadran en los tiempos que corren, pero desde Inglaterra llevan semanas insistiendo en la posibilidad de que el sustituto de Aissa Mandi llegue también del continente africano y sea un viejo conocido de Antonio Cordón: Eric Bailly.

El central marfileño del Manchester United acaba contrato en 2022, apenas está contando para Solskjaer en partidos residuales y cuando falla alguno de sus titulares, y su idea es salir este verano. Entre todas las competiciones suma 15 encuentros y poco más de 1.000 minutos de juego en lo que llevamos de campaña.

El jugador fue uno de los últimos fichajes que Cordón realizó en el Villarreal antes de desligarse del club amarillo y fichar por el Mónaco. Y como en el caso de Musacchio, también relacionado con el Betis, el hecho de que ya lo fichara una vez y de que lo conozca a la perfección hace que sus nombres vuelvan a estar vinculados.

El futbolista, a sus 26 años, está en la plenitud de su carrera y quiere jugar. El Manchester United lo fichó hace cinco temporadas por 38 millones de euros y, aunque no espera recuperar su inversión, sí pondrá un precio alto para lo que se estila en LaLiga. Y es duro negociando en esas condiciones -jugadores al final de su contrato- como pudieron apreciar la Roma y Smalling este verano.

Precisamente, los quince millones de euros que los italianos pagaron por el central británico serían el precio de salida de Bailly (13 millones de libras) y esperan sacar no menos de 10 kilos. Unos números altos para el Betis y para cualquier equipo que no sea uno de los poderosos en la situación que vivimos. El club bético, en principio, no tenía planteado gastarse una gran suma en esa posición y, de hecho, ha tanteado a jugadores a coste cero, pero en Inglaterra llevan insistiendo desde hace tiempo con que hay contactos.

Con la renovación de Víctor Ruiz encarrilada, Bartra con contrato y Sidnei que podría seguir si no encuentran relevos que mejoren lo que hay, tampoco hay urgencias para reforzar una posición para la que llegarán uno o dos jugadores este verano.