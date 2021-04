Musacchio y el Betis: del contexto idóneo a la realidad económica

A poco de comenzar la campaña 19/20, Mediaset Italia vinculaba a Mateo Musacchio (30) con el Betis, aunque mediante una carambola tan improbable que desde su propio entorno negaron cualquier posibilidad de que abandonara el Milan antes de este verano, cuando terminaba contrato. En la ventana anterior, el central italo-argentino volvió a sonar para muchos clubes italianos y de fuera, entre ellos Parma, Fenerbahçe, Valencia y los verdiblancos, aunque acabó rescindiendo para marcharse a la Lazio, que lo firmó sólo un semestre, aunque se aseguró dos años más de ampliación unilateral que tiene toda la pinta de que no ejercerá.

Apenas ha jugado siete ratitos con los celestes el zaguero ex del Villarreal, lastrado durante su carrera por las lesiones, que impidieron, por ejemplo, que el Barça apostase por él. No obstante, los lombardos pagaron a los castellonenses 18 kilos no hace ni cuatro años, conformándose ahora con ahorrarse su alta ficha (2,5 millones de euros netos anuales) y ciertos impuestos, cuando empezó pidiendo 1 como compensación. De nuevo, la inminencia de un fin de contrato que lo convierta en agente libre ha vuelto a desatar los rumores, con el Betis como invitado.

Varios portales relacionan a Musacchio con Heliópolis, precisamente cuando el contexto sería adecuado para su desembarco: no habrá que pagar traspaso, el equipo tiene serias opciones de clasificarse para competiciones europeas, Mandi tiene casi los dos pies fuera, Víctor Ruiz no acaba de renovar tampoco... Encima, los máximos responsables técnicos en la entidad verdiblanca son dos viejos conocidos del rosarino: Manuel Pellegrini y Antonio Cordón, el entrenador que lo lanzó al estrellato durante su llegada a LaLiga y el 'scout' que lo reclutó en el otrora El Madrigal.

Sin embargo, desde la planta noble del Benito Villamarín se desmarcan de la hipotética negociación, sin negarla de forma tajante (todo puede pasar si se dan las condiciones adecuadas), aunque recordando que la política de ahorro que regirá en la 21/22, con al menos una venta importante para cuadrar las cuentas y el tope salarial, impedirá las contrataciones con fichas de la enjundia de la que cobra Musacchio. De hecho, se convertiría en el segundo mejor pagado del plantel, tras Fekir y empatado con William Carvalho, cuando la idea es precisamente deshacerse de efectivos con esos sueldos astronómicos.