Rui Silva: "Tuve otras ofertas, pero estaba seguro de que el Betis era el siguiente paso en mi carrera"

El Real Betis ha presentado este martes al guardameta Rui Silva como nuevo jugador verdiblanco, habiendo firmado hasta 2026. Tras haber participado en la Eurocopa con Portugal, el luso se sumó este pasado lunes a los entrenamientos bajo las órdenes de Pellegrini. "Para mí es un proyecto muy ilusionante. Vengo con muchas ganas y una gran responsabilidad. Dar lo máximo de mí y hacerlo lo más profesional posible. Quería dar un paso más en mi carrera y estoy muy contento de haber llegado al Real Betis Balompié", apostilló el guardameta.

Tras sus primeras palabras como bético, Rui Silva siguió argumentando lo importante que ha sido la figura de Antonio Cordón para acabar de cerrar su fichaje por el Betis: "Ya conocía a Antonio desde hace mucho tiempo, he trabajado con él. Sabía de mis cualidades futbolísticas y cuando hablé con él fue lo más justo posible y me dijo que tenían interés en mi fichaje y estoy agradecido por su trabajo".

La presentación de Rui Silva como nuevo portero del Betis

- La competencia con Bravo: "Esa competencia es importante para los porteros; es sana. Claudio tiene una trayectoria muy importante en el fútbol mundial y estoy muy contento de poder aprender de los mejores".

- Las claves de su fichaje por el Betis: "Yo creo que tengo el perfil para jugar en este equipo, pues soy un jugador que gusta jugar con los pies, sacar el balón desde atrás. El perfil del equipo cuadra con mi estilo de juego. La clave fue el proyecto. Me ilusionó mucho desde el primer momento. Es un club que me motiva, pues es un club histórico y con una exigencia muy alta que me empuja a seguir creciendo como jugador. He tenido otras ofertas, pero estaba seguro de que el Betis era el siguiente paso en mi carrera".

- Su conversación con Carvalho y Jorge Molina: "Me transmitieron que es un gran club, que es un club que te exige, pero eso es importante para crecer. Que tienen una afición brutal y que aquí voy a disfrutar mucho aquí".

- La afición del Betis: "Es una pena que los dos partidos que he jugado aquí no ha habido público, pero ya me transmitieron que este estadio lleno es una locura y espero que cuando vuelva la normalidad haya mucha gente en la grada apoyándonos, pues lo vamos a necesitar".

- Joaquín: "Es un gran capitán y me recibió como tal; de la mejor forma posible. Es un gran ejemplo para todos".

- Las otras ofertas: "De las ofertas que tuve intenté estudiarlas con mis representantes y decidir cuáles eran las mejores opciones. Mi foco era acabar muy bien la temporada con el Granada y mis representantes hicieron su trabajo desde fuera. Estuvimos estudiando las mejores opciones y el Betis siempre fue mi primera opción".

- Europa: "El año pasado fue mi primer año jugando Europa, un año muy bonito e ilusionante para el Granada y para mí. Jugando ese tipo de partidos, y cada tres días, te exige y creces mucho como jugador. El Betis tiene muchos jugadores con experiencia en ese sentido y nos puede venir bien".