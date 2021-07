'No entra'; 'Hay caso Odegaard'; 'Queda lo mejor'; 'Messi llega para firmar'... así llegan las portadas deportivas

'No entra'; 'Hay caso Odegaard'; 'Queda lo mejor'; 'Messi llega para firmar'... estos son algunos de los muchos titulares con los que llegan las portadas deportivas de este 29 de julio de 2019. En ellas, los medios de comunicación impresos se hacen eco de la clasificación a cuartos de final de España, selección masculina, en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; también se muestra la más que posible salida de Odegaard en el Real Madrid, que no encuentra su sitio y la renovación de Messi con el FC Barcelona, que a pesar de estar encaminada no termina de consumarse.

En el caso de Real Betis Balompié y Sevilla FC, la portada de ESTADIO Deportivo viene cargada y recoge la derrota de ayer del equipo bético contra el Derby County (1-0); por parte sevillista, hablamos del traspaso de Sergi Gómez al RCD Espanyol y de cómo avanzan las negociaciones entre Sevilla FC y Chelsea por el traspaso de Jules Koundé en el que existe la posibilidad de que entre Kurt Zouma.

Todo esto y mucho más lo puedes consultar en esta galería con las portadas deportivas más importantes de este 29 de julio de 2021.