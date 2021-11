El momento de la verdad para Loren Morón

Se fue del Real Betis Balompié porque no entraba en los planes deportivos de Manuel Pellegrini que nunca vio a Loren Morón con el nivel mínimo exigido para un equipo que dispute competición europea, de ahí que el chileno pidiera un nuevo delantero, llegando Willian José.

El marbellí encontró acomodo en el RCD Espanyol que lo convenció a través de un proyecto deportivo creciente, con su regreso a LaLiga, y gracias a una conversación con Vicente Moreno, actual entrenador perico, el cual le prometió un rol predominante en la plantilla.

Muy lejos están esas promesas de la realidad, puesto que Loren Morón está viviendo un inicio de campaña 2021/2022 para olvidar. El ariete andaluz tiene un papel residual en el conjunto asentado en Cornellá-El Prat, ya que sólo ha jugado 205 minutos como blanquiazul, en los que no ha metido un sólo gol ni ha dado una asistencia.

Lo peor no son los números sino la tendencia negativa que lleva, ya que en los últimos seis partidos de LaLiga sólo ha jugado en tres, contabilizando sólo 47 minutos, 45 contra el Getafe CF y apariciones testimoniales, con los partidos ya acabados, contra FC Barcelona y Real Sociedad.

A pesar de ello, Loren Morón afronta esta semana con convicción y con la oportunidad de reivindicarse, pues el partido del miércoles de Copa del Rey del RCD Espanyol contra el modesto Solares-Medio Cudeyo, apunta a ser titular, debe servir para que el marbellí demuestre que está preparado para jugar y para poder aportar en una escuadra que está creciendo con el paso de la temporada, situándose más en la parte media-alta de la clasificación que en la zona de peligro.

De su rendimiento no está solamente pendiente su entorno, sino también el Real Betis porque Loren Morón está cedido a RCD Espanyol con opción a compra de unos 10 millones de euros. Cifras que el cuadro perico no abordaría dado su poca aportación actual. De ocurrir esto último, Loren regresaría a la disciplina bética este próximo verano, recibiendo el Betis un activo devaluado, que no quiere y que tiene contrato hasta 2024. A lo que hay que sumar el poco espacio que tendría Loren en Heliópolis, pues además de ser un descarte de Manuel Pellegrini hay que añadir que en la Avenida de la Palmera cuentan con Borja Iglesias a largo plazo y tienen el fichaje de Willian José muy avanzado.