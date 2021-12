Xavi asegura que el Barça no puede reservar a nadie contra el Betis y admite que quiso fichar a Guardado

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, recordó en el víspera de la visita del Betis al Camp Nou, que el equipo sigue "teniendo urgencias" y que no puede "perder más puntos" si desea pelear por LaLiga. "Por las urgencias que tenemos, cada partido será vital para nosotros y los tendremos que afrontar todos como una final, el de mañana y también el del próximo miércoles en Múnich", manifestó.



Por eso, Xavi adelantó que, ante el Betis, no reservará nada pensando en el decisivo encuentro ante el Bayern en la Liga de Campeones. "No pensamos en la 'Champions'. LaLiga nos da muchísimo, es nuestro día a día, y mañana sacaré el mejor once posible", aseguró el preparador catalán, quien recordó que el Betis es "un gran equipo, muy trabajado" y ahora también "un rival directo", recordando que está por delante de los azulgranas en la clasificación. Entre los elogios al Betis y a Pellegrini, sorprendió uno a Andrés Guardado, al que aseguró que quiso fichar. "Me gusta mucho y de hecho lo valoramos para el Al Sadd. Es importante para el Betis, es un poco el metrónomo del equipo", manifestó el de Tarrasa



Por eso, Xavi subrayó que ganar este sábado será importante "para reconectarse a la Liga", un título que no descarta levantar este misma temporada, tal como señaló ayer el presidente de la entidad, Joan Laporta. "El Barça aspira a ganarlo todo. Lo he dicho muchas veces: aquí no vale empatar ni perder. Somos un equipo hecho para ganar y para competir. Comparto totalmente la opinión del presidente", comentó al respecto.



Para lograr encadenar su tercer triunfo en la competición doméstica por primera vez este temporada, Xavi podrá contar con Sergiño Dest, totalmente recuperado de su lumbalgia, y con Ousmane Dembélé, del que dijo que ya está "al cien por cien" y en condiciones de ser titular tras jugar un rato en Lisboa y otro en Villarreal.



Sobre la renovación del punta francés, que sigue encallada, el técnico del Barcelona fue explícito. "Ya lo dije en mi presentación. Para mí, Ousmane puede ser el mejor jugador del mundo es su posición. No es solo un tema económico. Yo le he dejado muy claro el proyecto que tenemos y que pensamos que puede ser una figura clave en él, y quiero ser positivo", afirmó.



Lo que Xavi descartó, en cualquier caso, es dejarlo en la grada si finalmente no decide no renovar: "No es el objetivo, no lo contemplo. Un jugador con contrato tiene que jugar, eso lo tengo clarísimo. Además, no sería buena para la imagen del club". Con quienes Xavi no podrá contar es con el delantero Ansu Fati, que casi con tota seguridad tampoco se recuperará a tiempo para jugar en Múnich, ni con Sergi Roberto, que próximamente se operará de las lesión en el bíceps femoral que arrastra desde la pasada temporada.



Ansu está haciendo un esfuerzo extraordinario y demuestra un compromiso e implicación tremenda que emociona, pero no volverá hasta que esté al cien por cien. Hemos ido forzando a jugadores cuando no tocaba y al final los hemos ido perdiendo. Y a él no podemos perderlo", comentó sobre el punto hispano-guineano. En cuanto a Sergi Roberto, Xavi destacó de él que es "un ejemplo" por su compromiso y aseguró que se ha sido "muy injusto" con el canterano, "al que se le ha llegado a pitar en el Camp Nou", pese a ser uno de los capitanes y un jugador formado en la casa.



"Lleva prácticamente un año jugando sufriendo y, pese a no estar nunca al cien por cien en el último año, ha seguido callado y trabajando. Por eso le recomendé que parase y que se recuperase bien, porque el equipo lo necesita. Eso lo tengo clarísimo", comentó Xavi sobre Sergi Roberto.



Por último, el técnico catalán valoró el séptimo Balón de Oro de su excompañero Lionel Messi. "Me parece de total justicia futbolística que lo haya ganado. Es el mejor futbolista de la historia y merece ese séptimo, sin ninguna duda".