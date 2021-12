Juanmi habla de la selección, desvela uno de los secretos de Pellegrini, el buen ambiente en el vestuario del Betis...

Juanmi Jiménez es el futbolista de moda del Real Betis. Sus diez goles, que le hacen encabezar el Trofeo Zarra de esta temporada 2021/2022, han ayudado a que el equipo bético esté en la tercera posición de la clasificación de LaLiga.

Por ello, el delantero malagueño está siendo muy solicitado por los medios de comunicación, pasándose anoche por El Larguero de la Cadena SER, donde repasó la última hora verdiblanca y el buen momento por el que atraviesa su escuadra y él mismo.

"Estoy contento que a nivel colectivo e individual están saliendo las cosas. Estamos en un buen momento y ojalá podamos prolongarlo mucho tiempo", argumentó el de Coín que quiso quitarle hierro al tanto que le anotó el domingo a su exequipo, la Real Sociedad. "Al final son goles que era importantes. Era un partido vital para nosotros, que de ganarlo le sacábamos cuatro puntos a un rival directo".

Sobre la clasificación se congratuló de la posición que tienen tras la disputa de 17 jornadas. "Contento porque creo que estamos trabajando bien, que estamos en buena dinámica y lo que queremos es estar lo más alto en la clasificación y la mentalidad es salir en cada partido para conseguir los tres puntos y seguir ahí arriba".

Reflexionó sobre la competencia, pensando que es bueno para el equipo. "Creo que es una de las claves. La competencia es vital. El que juega sabe que no se puede relajar porque el de atrás viene apretando".

Juanmi habló sobre la su primer año y medio y de cómo ha cambiado su situación en el equipo. "El primer año tengo la lesión que me hace estar año y medio parado y era complicado. Estoy disfrutando de la confianza, de la continuidad y de poder ayudar al equipo. El míster saber que tengo virtudes que puedo explotar para ayudar al equipo".

Una ilusión de Juanmi sería volver a la selección. "Todo jugador trabaja en su club para que le lleven a la selección. Es un sueño. Me centro en trabajar día a día para que pueda llegar en ese momento. Hemos visto que al final el míster, Luis Enrique, tiene sus decisiones, él tiene la última palabra. Ojalá que llegue esa oportunidad".

El día del Levante y su triplete se lo queda como el mejor momento de la temporada, por ahora. "Me quedo con el hat-trick que hice contra el Levante. Es el primero de mi carrera, es algo inolvidable. El del Barça tampoco estuvo mal. Sabemos lo que es ganar en ese estadio. Este año lo hemos conseguido con un grandísimo trabajo".

Entre risas habló sobre su villancico por el gol al FC Barcelona y cómo se ha hecho viral. "Sí, está el cachondeito suelto todo el día. No desaprovechan oportunidad. Borja y Canales están siempre maquinando, estaba despistado y en cuanto me di cuenta ya me estaban grabando".

Preguntado de nuevo por su estado físico no pudo contener su felicidad. "Contento de poder salir de año y medio de lesión, que he podido ayudar al equipo. Pellegrini es un míster muy cercano, sabe sacarle provecho a todos los jugadores para que rinda el que menos está jugando".

Finalmente, reflexionó de la pelea con el Sevilla FC, tanto en LaLiga como en UEFA Europa League. "La pelea Sevilla - Betis siempre motiva. Ojalá podamos estar por encima de ellos, pero queda mucho. La final de la Europa League, sería bonito jugarla ahí. Hemos hecho una gran andadura en Europa y ojalá estemos ahí, en la final. Si es el Sevilla o no, es indiferente".