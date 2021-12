Los tres canteranos que apuntan a la convocatoria del Betis para recibir el domingo al Celta

El Real Betis se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, por segundo día después de las vacaciones de Navidad y con extremas medidas de seguridad ante los seis positivos por coronavirus detectados en las rondas de test PCR practicados a los futbolistas y que obligaron a suspender la sesión prevista para el pasado lunes. La plantilla verdiblanca, que se ha ejecitado con mascarillas en la primera parte desarrollada en el gimnasio, ha elevado la intensidad del trabajo a cuatro días de recibir al RC Celta de Vigo en el Benito Villamarín, en un choque correspondiente a la jornada 19 de LaLiga que llega marcado por las numerosas bajas en ambos conjuntos.

En este sentido, tres futbolistas del Betis Deportivo que hicieron la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini cuentan con muchísimas opciones de entrar en la convocatoria del técnico chileno para el primer encuentro de 2022. Se trata del mediocentro Antonio Jesús Marchena y el delantero Raúl García de Haro, quienes se han ejercitado con el primer equipo por segundo día consecutivo, tal y como han dejado constancia en sus perfiles en las redes sociales. También estuvo presente su compañero Dani Rebollo, un habitual en las sesiones y en algunas listas que podría entrar como tercer portero.

El Betis ha vuelto a ejercitarse con las mismas nueve ausencias del día anterior. Por un lado, no estuvieron Nabil Fekir, Claudio Bravo, Germán Pezzella, Aitor Ruibal, Álex Moreno ni Borja Iglesias. De todos ellos, el único que está confirmado como positivo en covid es el Panda, que lo comunicó unos días antes de Nochebuena. En el resto no es oficial el motivo de su baja, por lo que cabe mantener una máxima prudencia en este sentido. No obstante, algunos como Ruibal o Álex lo han dado a entender colgando imágenes ejercitándose en sus domicilios. Sí ha aclarado la entidad heliopolitana que sus seis contagiados permanecen aislados y en buen estado de salud.

Tampoco han estado con el grupo los tres lesionados, que elevan a nueve las bajas béticas. Martín Montoya, que medita pasar por el quirófano para solucionar su lesión en el tobillo que le tendrá de baja varios meses; Paul Akouokou, aquejado de una molesta fascitis plantar que le ha obligado a volver a parar cuando por fin empezaba a contar para Pellegrini y había rumores de una posible salida en el mercado invernal; y Víctor Camarasa, que trabaja en la recuperación de unas molestias musculares derivadas de su prolongada ausencia tras tener que operarse de la rodilla la temporada pasada.

La nota positiva un día más la puso Youssouf Sabaly, que poco a poco va limando las lógicas diferencias con respecto a sus compañeros en el ritmo competitivo, después de cuatro meses alejados de los terrenos de juego. A falta de novedades por parte de Antonio Cordón, el franco-senegalés es lo más parecido a un refuerzo invernal para el equipo de Pellegrini, que iniciará 2022 con la intención de emular a un 2021 con unos números espectaculares y que tienen al equipo vivo en las tres competiciones y tercero en LaLiga, en zona Champions.

Cabe recordar que su rival también está muy mermado por las bajas. Las pruebas PCR a las que se sometieron en las últimas horas los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del RC Celta de Vigo certificaron cuatro nuevos positivos entre la plantilla, por lo que ya son nueve los futbolistas afectados por la COVID-19 a los que se suman los tres lesionados: el lateral Kevin Vázquez, el extremo Augusto Solari y el delantero Thiago Galhardo, que tienen casi imposible llegar a la cita del domingo en el Benito Villamarín y siguen al margen de un grupo que acumula un total de 12 ausencias.