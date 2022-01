Así estaban jugando: las notas del Betis en El Gran Derbi copero contra el Sevilla

El Real Betis salió con una clara intención de dominar y de someter al rival con el balón. Incomodó la salida del Sevilla FC con una buena presión alta, recuperaba pronto y, cuando no era posible, replegaba bien y se juntaba en bloque medio, haciendo posible acumular muchos efectivos en campo rival.

Para ello, Guido se descolgaba incrustrándose entre los centrales, con Carvalho dando un paso hacia adelante y Fekir acompañando a Borja en la primera línea de presión. Tuvo mucho balón, pero no lograba encontrar el gol que materializase ese claro dominio y eso ante un oponente como el Sevilla FC se paga caro, por muy debilitado que parezca por la enorme plaga de bajas que sufre.

Sólo cometió un error, a Álex Moreno le robó la cartera Óliver Torres cerca del área y asistió al Papu para que hiciese el 0-1. Encajar en el primer remate a puerta de los nervionenses no sólo no les afectó sino que sacó una respuesta espectacular en tiempo y en forma. El 1-1, obra de Fekir, de gol olímpico. Y en ese momento un cafre decidió que ya no se jugaba más.

Así estaban jugando los futbolistas del Betis en los 40 minutos que duró un derbi vibrante empañado por un suceso lamentable:

- RUI SILVA: 6

Se estiró bien y llegó a tocar la pelota, pero no pudo evitar el gol del Papu tras un derechazo ajustadísimo desde la frontal. Hasta ese momento, apenas había intervenido para recoger balones mansos y atrapar algún balón llovido sin apuros.

- BELLERÍN: 6

Placado por el musculoso Diego Carlos, dejó unos minutos con 10 al Betis al necesitar asistencia para cortar una hemorragia nasal. Fue en una de sus escasas incursiones ofensivas, a pesar de jugar muy abierto.

- PEZZELLA: 7

Volvía al once por la baja de Bartra y tras perderse los primeros partidos del año. No tardó en mostrar una de sus mejores armas: el balón parado. Estrelló un cabezazo en el poste.

- EDGAR: 7

Gudelj le sacó de dentro una plástica chilena tras rechace del poste al cabezazo de su compañero de zaga. Muy abierto y atento para cubrir la espalda de Álex, con muchos metros a su espalda, pero valiente cuando le obligaban a salir en conducción.

- ÁLEX MORENO: 5

Ocampos le atropelló por la espalda en un centro llovido desde la banda contraria y le dejó dolorido unos minutos, de la espalda y las cervicales. Estaba muy entonado, pero salió en la foto del 0-1: Óliver le robó la cartera y la puso atrás para el remate del Papu.

- GUIDO RODRÍGUEZ: 7

Su función posicional le llevaba a anclarse entre los centrales cuando los carrileros se abrían y Carvalho daba un paso adelante en la presión. No obstante, no renunció a progresar y lo intentó con varios zapatazos lejanos -uno obligó a lucirse a Alfonso-.

- WILLIAM CARVALHO: 8

Pidiendo calma ante el exceso de revoluciones del inicio del derbi. Situado unos metros por delante de Guido para ser el hilo conductor en la creación de juego, demostró nervios de acero, aplomo y una seguridad que dio tranquilidad a sus compañeros.

- CANALES: 7

Muy activo, asociándose con Fekir a menudo y haciendo posible que el Betis tuviese la pelota en campo del rival. Intentó sorprender con rápidas irrupciones atacando el espacio, pero los centrales visitantes estuvieron bien al cruce.

- FEKIR: 8

Cargó con amarilla desde los 20 segundos de partido, por un pisotón al Papu Gómez. No le afectó, buscó asociarse con Canales y Carvalho, amenazó desde fuera del área, puso un caramelo que Pezzella estrelló en el palo y marcó un golazo olímpico justo después del 0-1.

- JUANMI: 5

En ebullición, como en él es habitual, pero sin encontrar su momento. Presionó como un jabato y ayudó a mantener altas las líneas con esfuerzo.

- BORJA IGLESIAS: 5

Muy trabajador en la presión alta, dificultó mucho la salida desde atrás del Sevilla. Después de encontrarse con un complejo rechace del meta tras el tiro lejano de Guido y rematar alto, batió a Alfonso al filo de la media hora, pero el gol estaba anulado por fuera de juego.

- MANUEL PELLEGRINI: 7

Pocos peros se le pueden poner a su planteamiento en los 40 minutos que nos dejaron ver.