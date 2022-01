Haro explica el informe del Betis, "con validez judicial" y basado "en la ciencia", y pide "que el Sevilla no niegue lo evidente"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha explicado el recurso elaborado por los servicios jurídicos del club verdiblanco para apelar contra la clausura de dos encuentros del estadio Benito Villamarín decretada por el Comité de Competición de la RFEF tras la agresión a Joan Jordán por parte de un aficionado, lo que obligó a suspender el derbi hispalense correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey contra el Sevilla FC.

El informe pericial recabado por un grupo de expertos contratados por el Betis ha aumentado la tensión y amenaza con eternizar en el tiempo el derbi copero, al alegar como base principal de su defensa que hubo una "simulación" orquestada por el banquillo sevillista tras la agresión a Joan Jordán, con la consecuente reacción de enfado por parte del presidente nervionense, José Castro, que lo considera "una barbaridad" y lo define como "suposiciones interesadas".

Después de que el contenido de ese informe pericial de 23 páginas fuese desvelado por 'El Chiringuito' de Atresmedia, Haro habló en los micrófonos de la Cadena Cope la pasada madrugada para ofrecer una explicación y recalcar su deseo de que se investigue todo lo ocurrido en torno al incidente, ya que considera probado que el lanzamiento de la barra de PVC de unos 50 centímetros no puede causar el traumatismo craneoencefálico que el Sevilla FC alegó que sufría Jordán -del que recalca que no presentó pruebas- y que fue el causante principal de que el partido fuese suspendido y tuviese que reanudarse al di siguiente, ya a puerta cerrada.

"Es un informe con validez judicial, no un informe del Betis. Y el informe dice que la velocidad del impacto no pudo provocar una lesión inhabilitante (a Joan Jordán). Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La energía de ese impacto es de 3 julios, equivalente a una botella de agua semivacía", manifestó el presidente del Betis que insistió en su justificación: "En el parte médico de Jordán no pone que sufra una lesión inhabilitante. De hecho, la prescripción médica es que se tome un Enantyum y se vaya a casa".

Haro recordó que el club bético colaboró en la identificación del agresor, detenido por la policía y con una larga lista de antecedentes, al que considera el principal culpable de lo ocurrido, pero no el único: "El primer responsable es el que lanzó el objeto, pero los siguientes son los que simularon. El Sevilla simuló que había una lesión inhabilitante para que no se reanudase el partido". Según las imágenes filtradas, Lopetegui le habría dicho a Jordán "Caéte al suelo", el jugador le responde con un "No lo veo" y el técnico vasco le habría insistido "Sí, vamos, sí".

"El vídeo aporta mucha información", añadió. "Tengo claro que esa llamada que recibe Martagón (delegado sevillista) no la hacen ni el presidente ni el vicepresidente. A Monchi no le vi hablar por teléfono", responde al ser preguntado si vio dar órdenes desde el palco para que se las hiciese llegar a Julen Lopetegui, a quien el informe pericial desvelado por 'El Chiringuito' acusa de instar a Jordán a caerse al suelo y fingir un mareo.



Deseo de que se investigue al margen, Haro se mostró conciliador e incluso reprendió a jugadores, directivos y empleados béticos por los vídeos y tuits en los que se les veía mofarse de Jordán, que corrieron como la pólvora en redes sociales. "Las burlas de jugadores y directivos del Betis no me gustaron. Parece que es una burla a un deportista que ha sufrido una agresión y las repruebo", espetó.

El máximo dirigente heliopolitano espera que la tensión se rebaje antes del próximo choque cainita, en menos de un mes y al que espera acudir con total normalidad: "Si nada ni nadie me lo impide, yo voy a ir al Sánchez-Pizjuán en el próximo derbi. "Nos gustaría que Pepe Castro no negara lo evidente. Mi mano está tendida", indicó sobre el cercano Sevilla FC-Real Betis de LaLiga.

"Me preocupa, pero vamos a seguir trabajando para que el derbi sea una fiesta del fútbol sevillano. Hay quien no parece interesado en ello, pero por nosotros no va a quedar. Aunque nos sintamos solos, no vamos a entrar, pero tampoco vamos a tolerar algunas cosas y, si es necesario, actuaremos en defensa de los afectados", indicó Castro en SFCRadio, donde opinó que "todo lo que sea calentar el ambiente" le "parece muy mal". "Yo llevo muchos años en esto y, en los derbis, todo lo que sea rebajar tensión es bueno; si hacemos lo contrario, todos seremos luego un poco responsables", considero, pidiendo calma.