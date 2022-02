Borja hace historia con su golazo y manda un doble mensaje a todos los béticos

"Sé que he controlado, he chocado con uno, he intentado ponerla para chutar y el tiro ni lo he visto porque me he caído". Borja Iglesias fue clave en el triunfo del Real Betis. Su gol desatascó un partido que estaba muy trabado, en el que el equipo bético, salvo en el pase en largo de William sobre Juanmi poco antes, no estaba logrando sobrepasar la línea de presión impuesta por Iraola y veía el peligro cerca de su portería una y otra vez.



El propio líder del equipo rayista, el argentino Óscar Trejo, lo reconocería a posteriori. "En uno de los mejores momentos nos marcan gol y eso nos deja noqueados", dijo. Y ese gol no sólo fue decisivo sino que significó un número redondo en la cuenta del delantero gallego. Una cifra a la que no llega todo el mundo.



Según @LaLigaenDirecto, el Panda ya acumula, tras su gol en Vallecas, 150 tantos en categorías profesionales o semiprofesionales. De ellos, 29 los ha logrado con el Betis, que ya es el club con el que más veces ha celebrado desde que dio el salto al profesionalismo, con seis más que los que logró en el Espanyol y el Zaragoza. La mayoría de estos 150, curiosamente, los conseguiría en el segundo equipo del Celta, un club que nunca le dio la oportunidad de subir y que ahora se estará lamentando.



En el Betis es el jugador que más goles ha marcado desde que llego Pellegrini gracias a un año inmaculado, que epmenzó por estas fechas ante la Real Sociedad y que le ha llevado a anotar 25 goles en los doce últimos meses. De hecho, en 2021 ya fue el español que más puntos le dio a su equipo, con 17 puntos.



Y todo en el partido de su centenario como bético. Un duelo que mereció los elogios de Pellegrini. "Siempre digo que los rendimientos individuales son decisivos. Borja hizo un muy buen partido no solo por el gol, sino por cómo aguantó, cómo preparó las jugadas...", diría el chileno.



Tras certificar el paso adelante en la Copa, el delantero del Real Betis fue el encargado de mandar, a través del perfil del club verdiblanco, un mensaje a todos los béticos de que ya deben centrarse en el próximo objetivo.

Y hoy repetía con un mensaje a todos los béticos, en los que pedía unión para lo que viene, veinticinco días que podría decidir el futuro del equipo en su año más ilusionante., escribía. Juntos como ayer en Vallecas y como vienen demostrando cada semana en el Benito Villamarín.