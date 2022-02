Borja Iglesias se regala un golazo en su centenario con el Betis

Es cierto que no empezó de la mejor manera su aventura en el Real Betis Balompié, con apenas tres goles en su primera temporada, ¿pero quién se acuerda de eso ya? El 'Panda' despertó en su segundo año en Heliópolis haciendo 13 goles y desde entonces no ha parado de hacer lo que más le gusta, marcar más goles. En la presente temporada, la tercera como verdiblanco, el gallego ya suma 13 tantos entre todas las competiciones y el último que hizo ayer es fiel reflejo de su estado de forma y confianza.



El '9' del Betis hizo hasta tres recortes en la frontal para buscarse el hueco del disparo y poner un derechazo imposible para Dimitrievski. Un auténtico golazo que se regalo el día que llega a la dada desdeñable cifra de 100 partidos con el Betis (82 en Liga, 12 en Copa y 6 en la Europa League. Un Borja Iglesias centenario y más goleador que nunca. Suma 29 tantos como bético además de haber firmado seis asistencias.



"Sé que he controlado, he chocado con uno, he intentado ponerla para chutar y el tiro ni lo he visto porque me he caído", recordaba el delantero anoche sobre su tanto, un tanto junto con el de Carvalho que pona el Betis con pie y medio en la final de Copa del Rey. "Queda mucho. Se ha visto lo difícil que es ganar. Queda la vuelta. Hemos dado un paso importante, pero queda mucho. Estamos felices, estamos a tope. Hoy era muy importante. El partido del domingo no estuvimos a gusto. Este equipo tiene hambre y quiere ir a por todo", remarcó el atacante.