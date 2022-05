El Betis quiere repetir con el Lyon la jugada maestra de Fekir

Aunque tendría que haber más de una gran venta para acometer esta operación, vinculan a los verdiblancos con un clon del campeón del Mundo

El mundo del fútbol se sorprendió en el verano de 2019 cuando el Real Betis reclutaba a Nabil Fekir, estrella del Olympique de Lyon que había sonado en las anteriores ventanas para grandes de Europa como Real Madrid o Liverpool. Los 'reds' descartaron su fichaje por las presuntas secuelas de una grave lesión de rodilla del campeón del Mundo, que culpa a su ex agente de aquella maniobra dudosa. En cualquier caso, Ángel Haro y José Miguel López Catalán persuadieron al atacante, que se ha convertido en jugador-franquicia de los verdiblancos y que recientemente declaraba que no tiene intención alguna de marcharse, tras renovar las Navidades pasadas hasta 2026: "El Betis lo tiene todo para ser feliz; es complicado encontrar un lugar en que te sientas así".

Entonces, los dirigentes heliopolitanos pactaron con sus homólogos franceses un traspaso a cambio de 19,75 millones de euros fijos (en tres plazos) y otros 10 en objetivos, conservando ellos un 20% de cualquier plusvalía y otro 10% Fekir, que ahora podría reunirse con un clon con el que compartió centro del campo varios años. Aunque diestro y no zurdo, se trata de un mediocentro ofensivo que alterna la parte creativa del doble pivote con la media punta, esta última demarcación sobre todo tras la marcha del capitán del OL en dirección a la capital hispalense. Y comparte muchas más cosas con el '8' verdiblanco: depurada calidad técnica, gran cambio de ritmo, regate y conducción, excelente protección de los balones y mucha pegada. Incluso, ambos nacieron en Francia, aunque sus orígenes familiares están en Argelia.

Así, desde Francia coinciden en señalar al Betis como el gran pretendiente de Houssem Aouar (23), una 'perla' de capa caída por el que el Lyon pedía el verano pasado no menos de 30 millones de euros, su valoración actual en la página especializada 'Transfermarkt', donde hace apenas dos años lo tasaban en 55. 'Footmercato' y el periodista Ekrem Konur hablan de un seguimiento que podría aprovechar la inminencia del final de su contrato, pues el canterano lionés termina en 2023 y no tiene previsto renovar. Por supuesto, debería producirse más de una gran venta en Heliópolis, contando la primera como necesaria para cuadrar cuentas, ya que no se espera que el cuadro galo baje de 15 kilos, si bien todo es posible, aprovechando las excelentes relaciones con la entidad sevillana, que desea repetir la jugada maestra de Fekir.

Claudio Cacapa, el segundo entrenador que sustituyó al enfermo Peter Bosz hace no mucho, hablaba de Aouar en estos términos: "Tiene talento y es un jugador que me gusta mucho en el aspecto técnico. Hay cosas que hace bien y otras no tan bien. Después, también debes conocer su deseo. O es quedarse y luchar por tener su lugar o es irse y ver otras cosas. No puedo responderte". Todo apunta a lo segundo, pues, pese al despertar final, su rendimiento había bajado en esta 21/22, hasta perder, incluso, la titularidad. Con todo, ha cerrado el ejercicio con unos números notables (ocho goles y cuatro asistencias en 45 partidos), aunque lejos de los de la 20/21 (los mismos, pero en 33 encuentros), la 19/20 (9 y 10 en 41), la 18/19 (7 y 11 en 47) y la 17/18 (7 y 6 en 45).