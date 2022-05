Fekir anuncia con total transparencia sus planes a corto plazo en el Betis

"El Betis lo tiene todo para ser feliz", asegura el campeón del mundo, que hace balance de la temporada 21/22, la "mejor" desde su llegada, y se deshace en elogios hacia Manuel Pellegrini y una afición que no para de sorprenderle para bien

Nabil Fekir siempre dijo que no venía de paso al Real Betis. Su primer año no fue bueno, más en lo colectivo que en lo individual, pero cuando volvieron a sonar glamurosos pretendientes, se dejó ver con caballos, paseando por el río Guadalquivir y disfrutando de un club y de una ciudad en la que tanto él como su familia son felices. Ahora, a punto de terminar la 2021/2022, su mejor temporada en Heliópolis, sigue pensando lo mismo. Acaba de ganar su primero título, va a cerrar el curso con dobles figuras (10 goles y 10 asistencias a falta del partido en el Bernabéu) y, a sus 28 años, ha encontrado la estabilidad que buscaba y no tiene problemas en anunciar, con total transparencia, cuáles son sus planes a corto plazo.

Este 2022 es año de Mundial y Nabil Fekir, que se proclamó campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018, no ha vuelto a contar para Didier Deschamps a pesar de ser elegido entre los 15 mejores jugadores de LaLiga en esta 21/22. A lo largo del curso ha sido asociado a las agendas de clubes europeos muy importantes, pero el '8' verdiblanco ha atendido a la prensa de su país para dejar claro que no se mueve. Acaba de renovar y quiere cumplir su contrato, algo que ni el interés de clubes 'top' ni la intención del Betis de hacer caja con algún gran traspaso le va a hacer cambiar de opinión.

"Estoy muy bien en el Betis. Después de todo, cada año es diferente. Por el momento, todo va bien. Cuando estás bien en algún lugar, ya sabes... Es complicado encontrar un lugar donde te sientas así, como yo estoy en el Betis, donde todos confíen en ti, donde a tu familia le guste vivir... Son cosas muy importantes", explicó Fekir en una entrevista concedida al medio galo So Foot, donde se atrevió a hacer un primer balance de lo que ha significado para los heliopolitanos esta campaña que está a punto de acabar.

"Diremos que ha sido una buena temporada a nivel estadístico, la mejor desde que llegué aquí; pero podría haberlo hecho mejor. La Copa del Rey fue un éxito especial para los aficionados, que lo esperaban desde hace 17 años. Tuvimos la oportunidad de poder darles eso. Ver la alegría de la gente y las lágrimas de felicidad de algunas personas... fue increíble. Sentí que era más que una Copa del Rey", explicó el mediapunta lyonés, que sólo lamentó no haber podido poner el broche de oro con una clasificación para la Champions.

"Hemos perdido varios partidos en casa. Perder contra Atlético, Elche o Barça nos ha costado puntos importantes. Eso es lo que hace la diferencia al final", lamentó, antes de demostrar que no tiene duda alguna a la hora de señalar el cambio de mentalidad y el crecimiento exponencial de esta plantilla: el entrenador, Manuel Pellegrini.

"El míster me mucha libertad, a mí y a los demás. Es consciente de que sabemos jugar al fútbol. Según el rival, nos da algunas indicaciones un poco pero siempre nos deja esta libertad. Tiene mucha experiencia, ya ha ganado títulos, y se nota. Me encanta su propuesta de juego", ha comentado Fekir sobre el técnico chileno, que ha conseguido sacarle su mejor versión y controlar su fuerte temperamento.

En este sentido, Fekir ve imposible no motivarse en medio de un ambiente así: "Ves el estadio, la afición, el ambiente... Pocos clubes pueden presumir de tener eso como lo tiene el Betis. Es algo excepcional. Tuve la oportunidad de jugar en bastantes estadios y puedo decir que no es así en todos lados. Y está casi lleno en todos los partidos, no sólo ante el Barcelona o Real Madrid. Ya conocía la reputación del club cuando llegué aquí, pero no esperaba esto. Aquí hay de todo para ser feliz".