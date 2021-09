El posible once del Real Betis ante el Getafe

Afronta el Betis este domingo una nueva entrega liguera antes de la última semana del primer maratón que ofrece el calendario, con 7 encuentros en 21 días antes del parón Fifa de octubre. Las lesiones y alguna sanción han obligado a Manuel Pellegrini a exprimir a los suyos más de la cuenta y a tirar del filial para completar demarcaciones como la de central, si bien la respuesta de todos ha sido óptima. De hecho, el conjunto heliopolitano sólo ha perdido un duelo oficial (ante el Real Madrid) de los siete hasta la fecha, con cuatro seguidos sin sucumbir (tres victorias y un empate). Ahora, tocan nuevas rotaciones para mantenerlos a todos 'enchufados' y repartir cargas.

Con serias dudas en la portería y el centro de la defensa, existen alternativas lógicas por los descansos en la jornada intersemanal para hacerse con un hueco en el once. El 'Ingeniero', de todas formas, piensa partido a partido, pero debe encajar correctamente sus piezas no solamente para hacer frente a los (todavía) de Míchel, sino también para comparecer con un once equilibrado y de plenas garantías el próximo jueves en Budapest, donde se podría dar un paso al frente muy importante en la Fase de Grupos de la Europa League.

