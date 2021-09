Ocampos habla sobre su relación de amor-odio con el gol.

El argentino Lucas Ocampos afronta su tercera temporada en el Sevilla FC, donde intenta recuperar su mejor versión de cara a portería. Tras convertirse en el gran fichaje sevillista en la 19/20, cuando fue el máximo goleador nervionense del curso con 17 goles y cinco asistencias en 44 partidos, el ex del Marsella ha ido perdiendo poco a poco su olfato goleador.

El curso pasado, en dos encuentros más que el anterior, 46, tan sólo consiguió ocho dianas (y cuatro asistencias). En la presente temporada suma cuatro participaciones hasta la fecha, no habiendo visto portería por el momento. Una relación de amor-odio con el gol que no le preocupa en exceso, tal y como ha explicado durante una entrevista con Goal.

"Bueno, el año pasado sí por momentos me volvía loco cuando no marcaba. Venía de haber hecho tantos goles el primer año, el segundo haces menos y en tu cabeza juega eso de que tienes que volver a hacer los mismos goles. Creo que uno va creciendo, va madurando y sabe que yo soy mucho más, mucho más que goles, aporto muchas cosas al equipo e intento poner todo lo que tengo al servicio del equipo. Y yo sé que los goles llegan y hay que estar tranquilo, obviamente", argumentó el albiceleste, quien también tuvo palabras para su posición sobre el campo y lo que le exige Julen Lopetegui desde que llegó.

"Depende, hay días. Hay días que me siento muy bien por derecha, hay días que me siento bien por la izquierda. Son dos posiciones muy parecidas, cambian algunas cosas pero donde me toque intentaré trabajar para sacar lo máximo de mi fútbol", explica Ocampos, quien comenzó su experiencia como sevillista por el costado diestro, por delante de Navas. La llegada de Suso al equipo, tiempo después, le acabaría desplazando de manera prácticamente definitiva hasta la izquierda.

Y es que el extremo dice estar para lo que requiera el míster, apuntándose como carrilero si hiciera falta en un esquema con tres centrales, como Lopetegui probó en pretemporada: "Sí, lo he hecho el año pasado cuando el equipo lo necesitó. No es una posición normal para mí pero, cuando el equipo lo necesitó, lo hice y tampoco me siento muy incómodo. Es algo que también hago cuando estoy de extremo y puedo jugar por ahí".