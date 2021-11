La interminable lista del Betis para el eje de la medular: se suma un viejo objetivo del Sevilla

Durante la primavera y el verano de 2020, aprovechando el largo parón de las Ligas europeas por la intensificación de los contagios de Covid-19 (que provocó también que los torneos terminaran tarde y se reanudaran en otoño, casi sin vacaciones para los profesionales), se habló mucho del interés del Sevilla FC por un mediocentro que despuntaba en su tierra, hasta el punto de que su propio agente reconoció los contactos y el presidente del entonces dueño de sus derechos federativos, el Basaksehir, daba por hecho un traspaso, tras la presunta oferta de Monchi (de 11 kilos), que, finalmente, quedó en nada. Y eso que, presuntamente, había acuerdo con el jugador y predisposición del Istambul...

El susodicho terminó yéndose el pasado mercado invernal al Fenerbahçe (en su día, hubo quien entendió aquellas manifestaciones como una forma de encarecer el producto para el grande de la Süperlig) a cambio de siete, si bien no está teniendo tanta continuidad, especialmente por una lesión en el muslo, aunque también por la subida del nivel de exigencia en los auriazules. Sea como fuere, se vuelve a relacionar al centrocampista con un club hispalense, en este caso el Real Betis, que medita desprenderse en enero de algunos jugadores, varios en esa demarcación (Paul, pese a que rindió muy bien por Guido en Elche, y Camarasa, aparte de Joel y Rober), para hacer sitio a otros, sobre todo en la sala de máquinas y, si llega, en el eje de la retaguardia.

Los nombres de Dani Ceballos, Marc Roca, Gonzalo Villar y Álex Fernández (éste, para verano) están sobre la mesa de Antonio Cordón. Son tantos nombres que se antoja extraño pensar que no entre realmente en los planes, por muchas apreturas económicas que haya, potenciar la parcela central del campo. Ahora, se añade el de Irfan Can Kahveci (26). Con contrato hasta 2025 en el Sükrü Saraçoglu, vuelven a hablar con convicción y detalles de conversaciones con el Betis para esta ventana invernal. En concreto, desde Francia, donde el Lille lleva tiempo detrás del de Corum, insisten en que el rival nervionense en Champions no tiene mucho que hacer, pues en Heliópolis estarían dispuestos a aceptar un préstamo ahora, con obligación de compra que rondaría los 8 kilos.

Se trata de una operación difícil de dar por buena, sobre todo por la obligación, verbalizada en la pasada junta de accionistas, de afrontar al menos dos temporadas más de retención en la inversión. Además, con Álex Fernández a tiro sin pagar traspaso, se antoja extraño creer que vaya a aprobarse una aventura de este calibre, por más alto que apunte un Can Kahveci que puede desenvolverse también como mediapunta y extremo izquierdo, dados su criterio y su calidad, que le han llevado a ser un habitual en las convocatotias de la absoluta de Turquía.