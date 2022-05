Getafe CF-Real Betis, en directo: resultado, goleadores y crónica actualizada minuto a minuto

Sigue con ESTADIO Deportivo toda la información relacionada con la previa, el encuentro y el pospartido que cierra la jornada 34 de LaLiga y que enfrentará en el Coliseum a azulones y verdiblancos

Manuel Pellegrini realizó este domingo una llamada de atención con su particular modo de exponer las cosas. Sin gritos, sin aspavientos, sin golpes en el pecho ni latigazos contra el suelo. Con tono pausado y calmado, como el que no ha ganado un título y tiene ya asegurado ser el primer entrenador de la historia verdiblanca que se clasifica para Europa en dos cursos consecutivos. Y eso mismo, competir como si no hubieran ganado nada, es lo que el chileno pretende que hagan los jugadores del Real Betis en Getafe CF, ante un equipo que quiere cerrar una permanencia cercana pero aún sin rematar.

Atrás quedan los largos festejos, proporcionales para unos y excesivas para otros, pero merecidas en cualquier caso. Han sido nueve días los que han transcurrido entre la final de la Copa del Rey y la visita al Coliseum. Por medio, baños de masas, recibimientos oficiales, conciertos privados, toros, pescaíto, Feria de Abril, motos en el circuito de Jerez y hasta el Día de la Madre. Era el momento de relajarse, pero todo eso ya pasó y ahora toca ponerse el mono de trabajo para preparar la siguiente fiesta.

Y ya no es sólo que esta plantilla tenga a rebosar el depósito de confianza y sueñe con la guinda de la Champions, es que la jornada 34 que hoy cierran en el Coliseum Getafe y Betis dificilmente podía ser más propicia para los intereses heliopolitanos. A su espalda, empató la Real Sociedad (sexta) en Vallecas y perdió el Villarreal (séptimo) en su visita al Alavés. Por delante, pinchó el Sevilla FC (tercero) en casa contra el Cádiz (1-0) y el Atlético (cuarto) cayó en Bilbao, ofreciendo a los de Pellegrini la oportunidad de ponerse a sólo un punto de la zona Champions de ganar en el Coliseum.

El Betis ha viajado con las bajas destacadas de Bartra y William Carvalho, que se unieron a la del sancionado Paul y a la de los lesionados de larga duración Camarasa y Montoya. En el Getafe, por su parte, no están a disposición de Quique Sánchez Flores el castigado Jorge Cuenca, el lesionado Jaime Mata y el apartado Erick Cabaco.

Sigue aquí, en directo con ESTADIO Deportivo, toda la información que deparen las horas previas a este Getafe-Betis, con las alineaciones iniciales, la crónica más completa del encuentro actualizada al minuto y todas las declaraciones de los protagonistas.

