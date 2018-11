El Madrid ata a Exequiel Palacios

El Real Madrid ha atado al volante argentino Exequiel Palacios. Según Telemadrid, el club merengue desembolsará una cifra cercana a los 20 millones de euros netos para hacerse con los servicios del actual jugador del River Plate, que en el próximo fin de semana disputará la final de la Copa Libertadores. Según el citado medio, el Madrid se ha adelantado a Atlético, Barça e Inter.

El futbolista debutó con 16 años y ahora, con apenas 20 años, es una promesa del fútbol argentino, donde ya ha debutado con la selección absoluta. Además, Palacios ha jugado 27 partidos de Superliga argentina y 9 de la Libertadores. El agente de Palacios hablaba hace pocos días sobre el tema. "No me llegó nada, no hablé con el Real Madrid. Me llamó Francescoli para preguntarme si yo tiré la noticia al aire y le dije que no. Desmiento lo que publican porque yo no hablé con el Madrid".