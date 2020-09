COMIENZA UNA NUEVA ERA

Con los mismos mimbres de la campaña anterior y una gran ilusión, Pellegrini intentará devolver al Betis a donde merece

ACUÑA... POR AHORA

El Sevilla cierra el traspaso del lateral zurdo argentino y se asegura empezar la preparación con un once de gala consolidado; a la espera de las otras opciones que baraja al final del

mercado, la continuidad de Escudero, que acaba en 2021, no se descarta

EL 'FAIR PLAY' ESTÁ AL LÍMITE

El agente de Martínez Quarta asegura que el Betis le dijo que este verano no podía fichar al central argentino si antes no se producía alguna venta, ya que no dispone de ningún margen económico

KUMBULLA, SI SE VA DIEGO CARLOS

Monchi lo tenía en el punto de mira si alguien pagaba por el central brasileño

A PINATAR, CON CARLOS FERNÁNDEZ

Roque Mesa, Amadou, Aleix Vidal o Corchia no cuentan y no han viajado