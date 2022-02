Valencia, Villarreal, Sevilla, Betis... El Tottenham detalla sus planes de futuro con Bryan Gil y Lo Celso

Al canterano del Sevilla FC Bryan Gil le ha bastado un partido con el Valencia CF para que Mestalla se ilusione con el de Barbate, ovacionado una y otra vez durante el choque de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Cádiz CF. El extremo internacional español es una de las grandes noticias que ha dejado el mercado invernal de fichajes. Otra de las sorpresas la protagoniza su compañero en el Tottenham Hotspur Giovani Lo Celso, quien podría debutar con el Villarreal CF este mismo domingo frente a su primer equipo en LaLiga, el Real Betis.

Por la cesión hasta final de curso de Bryan Gil han luchado el propio Valencia, la Real Sociedad, el Cádiz CF o el Niza francés, entre muchos otros. Por su parte, con el regreso a España de Lo Celso siempre ha soñado el Real Betis; pero el argentino también fue relacionado con el Sevilla FC, quien ya manejaba informes positivos desde antes incluso de dar el salto a Europa de la mano del PSG. Finalmente, se lo llevó Unai Emery al Villarreal, pero a buen seguro de que su nombre también estará entre los más sonados cuando abra la ventana de transferencias del próximo verano.

En este sentido, Fabio Paratici, director deportivo del Tottenham, club propietario de los derechos de ambos futbolistas, se ha pronunciado sobre sus recientes salidas después de no contar apenas para el técnico Antonio Conte y ha desvelado los planes de futuro que el club del norte de Londres tiene para Bryan y Gio, en una clara advertencia para todos sus pretendientes.

"Ellos necesitan jugar más partidos. Sólo eso. Es una motivación concreta. Ellos tendrán partidos y minutos en sus clubes (Valencia y Villarreal). Bryan Gil y Giovani Lo Celso son importantes activos nuestros. Por supuesto que tenemos que seguir su evolución en estos seis meses; pero repito: han salido únicamente porque necesitan minutos y partidos. No han salido por una cuestión de falta de calidad o de confianza en ellos", ha manifestado con rotundidad Paratici en los medios oficiales de la entidad Spurs.

El alto dirigente del Tottenham ha dejado claro que estas dos cesiones no quieren decir que el club inglés tenga la más mínima intención de deshacerse de ellos, por lo que a día de hoy no contempla estudiar ofertas de traspaso. De hecho, la llegada de Bryan al conjunto che no contempla opción de compra; lo mismo que sucede en el préstamo de Lo Celso al Villarreal. En White Hart Lane, según su director deportivo, planifican a medio y largo plazo con el andaluz y el argentino.