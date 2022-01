El detallado informe del Sevilla que aconsejaba el fichaje de Lo Celso

Sin duda alguna, uno de los nombres propios de las últimas horas es el de Giovani Lo Celso. El argentino ha permanecido inamovible como tendencia en redes sociales en las últimas 48 horas, después de que el entrenador del Tottenham, Antonio Conte, le dejase fuera de la lista para el partido del pasado domingo contra el Chelsea y le abriese la puerta de salida, lo que provocó una airada reacción del argentino. El eco de esta situación retumbó en la capital de Andalucía.

Primero, porque en el seno del Real Betis siempre han soñado con la vuelta del jugador rosarino, que se salió en la temporada 2018/2019 con 16 goles y cinco asistencias antes de convertirse en el mayor traspaso de la historia de la entidad verdiblanca. Además, desde Inglaterra lanzaron un rumor que corrió como la pólvora por las redes y que apuntaba a que el Sevilla FC estaba intentando hacerse con la cesión de Lo Celso en este mercado invernal de fichajes. Desde el Sánchez-Pizjuán, no obstante, apuntaron pronto a que esta noticia sólo eran meras especulaciones.

No obstante, como ya publicó Enrique García en exclusiva para ESTADIO Deportivo en abril de 2019, en Nervión siempre ha gustado mucho el internacional albiceleste, antes incluso de que recalase cedido en el Real Betis, que acabaría ejerciendo la opción de compra que el PSG puso en el contrato de un Gio que ya dejaba con la boca abierta a los ojeadores europeos cuando colocaba las primeras piedras de su trayectoria deportiva en las filas del equipo de su ciudad natal, Rosario Central.

El Sevilla FC, lógicamente, fue uno de los muchos clubes que realizó un seguimiento exhaustivo a Lo Celso y a su irrupción en Rosario Central. El equipo de trabajo capitaneado por Monchi monitorizó al jugador zurdo durante un tiempo e incluso llegó a mover ficha por él, pero finalmente su desembarco en Europa se produjo a través del PSG, que pagó 15 millones por él cuando tenía sólo 20 años.

ESTADIO tuvo acceso a parte de uno de los informes que aconsejaban su fichaje por parte del Sevilla FC. El reporte se realizó en un Rosario Central-Estudiantes de la Plata en el que el hoy jugador verdiblanco dio una asistencia. Un miembro de la secretaría técnica blanquirroja presenció ese encuentro y se quedó prendado por la calidad del argentino. "Un jugador muy interesante por edad, condiciones y margen de mejora", relataba el citado escrito en el que los halagos a Lo Celso son continuos.

El ojeador del Sevilla destacaba el "dinamismo" de un futbolista que "se ofrece constantemente por todo el ancho del campo". Ya entonces, Lo Celso destacaba por tener "mucha llegada desde segunda línea" lo que le permite "aparecer con frecuencia en zonas de finalización". Además, remarcaba que el canterano 'canalla' mostraba "un buen golpeo a puerta cuando se acerca a las cercanías del área".

El análisis subrayaba igualmente la "capacidad técnica, conducción y asociación, pero destaca en el encuentro por su último pase, gracias a su visión de juego y calidad para ejecutar". Asimismo, el 'scout' del Sevilla FC también advertía de que Lo Celso era "peligroso en acciones de estrategia ofensiva o cuando recibe con ángulo de golpeo". A todo ello añadía también capacidad de sacrificio: "Recuperó algunos balones gracias a su esfuerzo en la presión".

Pese a las buenas referencias de éste y otros informes que el Sevilla FC manejó sobre Lo Celso, su contratación no fue posible por las altas exigencias de Rosario Central. Recaló en el PSG y en la 18/19 llegó a Sevilla pero para maravillar como jugador del eterno rival, el Real Betis, quien adquirió su ficha en propiedad al término del curso, aunque lo traspasó por unos 48 millones de euros al Tottenham y no llegó a iniciar su segundo curso como verdiblanco.

Ahora, Lo Celso vuelve a buscar un sitio para brillar. Antonio Conte no sólo no cuenta con él, sino que le ha abierto la puerta de salida del club 'Spurs', una postura ante la que el internacional argentino ha reaccionado recogiendo el guante y mandando un recadito al italiano por redes sociales.

"Con respecto a las preguntas que he recibido, quiero aclarar que estoy al cien por cien, en buenas condiciones físicas, no tengo ningún problema y me siento muy bien. Le deseo lo mejor a mi equipo en el derbi", escribió Lo Celso en una historia de Instagram, acompañado de una imagen con algunos de sus compañeros del Tottenham, poco antes de que los 'Spurs' visitaran al Chelsea en un duelo que perdieron por 2-0 y en el que el argentino no estuvo ni siquiera entre los nueve jugadores suplentes.