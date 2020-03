Jonathas se recupera del coronavirus: "Casi me desmayo; fue un dolor muy fuerte"

El delantero del Elche Jonathas de Jesús fue el segundo caso positivo por coronavirus en el fútbol español, primero en Segunda, tras el también positivo de Garay. Una semana después de conocerse su infección, el ariete brasileño ha concedido una entrevista a Globo, diario brasileño, para hablar sobre su evolución estos días.

Actualmente guardando la cuarentena en su domicilio, el goleador de Belo Horizonte afirma que evoluciona favorablemente, a pesar de unos primeros días muy duros por los síntomas. "Comencé a sentir fiebre, un gran malestar, pero pensé que solo era una migraña. Me dolía mucho la cabeza y también el cuerpo. A la mañana siguiente decidí hablar con el médico del club (César Quesada) y me dijo que hiciera el test porque mostraba todos los síntomas del virus".

Llegado en el mercado invernal procedente libre tras rescindir su contrato con el Hannover en agosto, Jonathas ha disputado cuatro encuentros con el Elche marcando un tanto hasta el momento. Ante el Rayo Vallecano fue sustituido por molestas en el isquiotibial, y la semana siguiente, cuando fue decretado el parón del campeonato, no pudo entrenar con el resto de sus compañeros.

Fue en esa semana cuando el virus castigó severamente su estado físico. "No podía ni entrenarme ya que mi cuerpo estaba débil, sobre todo los tres primeros días, sufrí mucho. No tenía fuerzas para nada, casi me desmayo en el baño cuando iba a ducharme. Fue un dolor muy fuerte, nunca había sentido nada así. Este virus no es una broma".

El propio Jonathas es el encargado de tranquilizar afirmando que ya se encuentra "mejor" y que ha comenzado nuevamente a realizar ejercicios para encontrarse preparado para la vuelta de la competición, sea cuando sea.

Por último, el delantero carioca aprovecha para avisar a la población sobre el COVID-19: "Soy un atleta y tenía mucho dolor, así que imagina a una persona mayor. Por eso tenemos que pensar mucho allí en Brasil. Porque algunas personas no son conscientes de la gravedad de este virus".