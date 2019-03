Punto y seguido en la aventura andina de Manuel Crespo

El profesional del fútbol español cada vez cuenta con más reconocimiento lejos de nuestras fronteras, siendo ya habitual la presencia de entrenadores y jugadores en el extranjero, tanto en Europa, Asia o Sudamérica, como ha sido el caso de Manuel Crespo.

"La experiencia ha sido positiva. Lo único que queda es haber podido alargarla más en el tiempo. Estábamos comenzando a obtener frutos, pero era necesario cortar", señala el preparador loreño, que se marchó en diciembre de 2016 a Colo Colo para hacerse cargo, primero, del equipo sub 19 e integrar el cuerpo técnico del primer equipo como ayudante, aunque poco después se hizo cargo de la dirección técnica de todo el fútbol base del histórico club chileno: "Estaba muy desorganizado. Lo que había que hacer era ordenarlo porque había recursos económicos y humanos. Intentamos que fueran deportistas profesionales, más que futbolistas profesionales. Allí nadie estudia. Se centran en ser futbolistas e intentamos que estudiaran para tener, digamos, un plan B. La idea era transportar el modelo europeo, pero teniendo en cuenta la peculiaridad de allí".

En cuanto a resultados, señala que debutaron un buen número de jugadores en el primer equipo: "Más de doce y fueron alrededor de 17 o 18 los que han jugado, de otros que habían debutado antes. Contento porque han mejorado. Tenemos en la sub 17 diez citados para un Sudamericano. En el sub 20 que se ha disputado en Chile tuvimos a dos; en la sub 15 juegan otros y tenemos entre ocho o diez".

Crespo, en cuyo currículum deportivo figura haber sido profesor del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz (CEDIFA), afirma haber potenciado también la formación del técnico de base e implantar un estilo de juego, que no un sistema.

Ahora, de descanso hasta el próximo martes, cuando emprende de nuevo viaje a Chile, afirma que: "Hay algunas cosas, aunque no hay nada cerrado. A ver lo que agarro".



"Emerson puede rendir, pero no a corto plazo"

Manuel Crespo, como responsable de la cantera del Colo Colo, presenció el reciente Sudamericano sub 20 celebrado en el país andino, donde entre otros jóvenes futbolistas, siguió las evoluciones del bético Emerson. "Puede rendir, pero no a corto plazo. Necesita un periodo de adaptación ya que, a diferencia de Lainez, por ejemplo, Emerson no ha sido importante dentro su equipo y hay que darle tiempo. Esa madurez quizá no la tenga todavía, aunque sí destellos", consideró.