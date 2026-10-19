¿Este Betis es el mejor de la historia? El beticismo se moja: "No nos daremos cuenta hasta pasados unos años"

ESTADIO Deportivo, en la previa del Betis-Barcelona, ha preguntado los béticos acerca de una publicación del equipo culé que colocaba a esta equipo como uno de los mejores de la historia de la entidad de las trece barras

La derrota frente al FC Barcelona -muy marcada por la polémica arbitral- no ha cambiado en ningún momento la sensación de que el comienzo de temporada del Real Betis está siendo, simplemente, espectacular. Únicamente son dos las derrotas que ha cosechado en el campeonato liguero y, si se suma su buen arranque en la Liga de Campeones, muchos béticos ya sueñan con que se puedan lograr más sueños en este año mágico. A pesar de que los días posteriores al mercado de fichajes fueron agridulces por el devenir de los acontecimientos, el equipo se ha visto reforzado en casi todas las posiciones y se ha conformado una plantilla de Champions League. Nunca mejor dicho.

Las alabanzas no se hacen esperar, y más cuando vienen de los propios rivales. Es un síntoma de que algo se está haciendo bien. En la previa del duelo frente al equipo de Hansi Flick, llamaba la atención una publicación en las redes sociales del FC Barcelona: "Duelo de alto voltaje en La Cartuja. Delante tendremos al mejor Betis de la historia". Estas fueron las palabras que utilizó el equipo de la Ciudad Condal, una afirmación que se refería a lo numérico. Llama mucho la atención y también genera debate. ¿Es cierto que estamos ante el mejor Betis de la historia? ESTADIO Deportivo, en el Estadio de La Cartuja, ha podido hablar con aficionados béticos para conocer sus respectivas opiniones.

"Posiblemente sí"

Cuando se miran los datos, el resultado es claro: estamos ante uno de los mejores Betis de la historia. Pero hablar del mejor con rotundidad son palabras mayores. Sin embargo, en la encuesta realizada, muchos de los béticos lo tenían bastante claro. "He visto muy buenos equipos en el Betis, con buenos resultados y con buenas sensaciones. La verdad es que este no solo son los resultados: es el fútbol, es la recuperación ante la adversidad, cosa que siempre nos venían abajo. Es uno de los mejores Betis de la historia".

Otro también iba en esta misma línea, ya que pocos momentos se recuerdan iguales a este. "Está en el mejor momento de su historia ahora mismo y eso hay que reconocerlo. Posiblemente sí, posiblemente sí. No nos daremos cuenta hasta pasados unos años de lo que tenemos ahora mismo", respondió.

La explicación de este gran momento

Ahora queda por analizar cuál es el ingrediente que explica esto. ¿La plantilla? ¿El entrenador? ¿La afición? "Por plantilla y por la parte del equipo que sale titular, el banquillo que tenemos. Es dificilísimo jugar en el Betis ahora mismo, para todos los que están en el banquillo", declaró uno de los aficionados.

Sin embargo, otros también hacen referencia a la inercia que está permitiendo esto desde hace ya varios años. "Había momentos muy buenos, cuando estaba Alfonso, cuando estaba Finidi, la época esa. Pero de continuidad, que llevamos seis años yendo a Europa, sin tener altibajos (...) la etapa Pellegrini es la mejor de la historia. Este año lo que tenemos que hacer es, más o menos, consolidar el proyecto que tenemos".