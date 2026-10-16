La irreconciliable postura de Zidane con un excompañero: "No quiero volver a verlo"

La llegada del extécnico del Real Madrid al banquillo de la selección francesa ha devuelto a la actualidad una vieja rencilla que estalló hace casi dos décadas con críticas, reproches personales y una frase demoledora que marcó una relación que todavía no se ha reconducido

Zinedine Zidane es el gran protagonista en Francia por su regreso a la selección gala, esta vez para asumir el reto de ser seleccionador, después de 14 años con Didier Deschamps al frente.

El exentrenador del Real Madrid asumió el cargo hace unos meses y recogió así el testigo de la ilusión en esta nueva etapa, aunque su regreso también ha rescatado episodios de su pasado que distan mucho de aquella imagen de unidad que proyectaron los campeones del mundo de 1998.

Uno de los capítulos más sonados tiene como protagonista a un antiguo compañero de vestuario con el que terminó enfrentado por unas manifestaciones que Zidane no encajó nada bien en su momento. Desde entonces, la relación está rota. El exfutbolista en cuestión es Emmanuel Petit, otro de los héroes de aquella final contra Brasil y autor del tercer tanto en el histórico 3-0 que dio a Francia su primer título mundial. Diez años después de aquella noche, la relación entre ambos saltó por los aires.

La crítica que hizo estallar la relación entre Zidane y Petit

El origen del conflicto se remonta al año 2008, cuando Petit publicó su autobiografía, titulada 'À Fleur de Peau'. En sus páginas, el excentrocampista cuestionó que 'Zizou' no aprovechara suficientemente su enorme repercusión pública para implicarse en causas sociales y pronunciarse sobre determinados problemas de la sociedad francesa. "¡Zidane es el icono absoluto! Ciertamente, realiza algunas obras de caridad, pero está lejos de ser suficiente considerando su considerable poder", escribió Petit, que fue todavía más directo al reclamarle una mayor presencia pública: "Necesita darse a conocer más".

Las palabras no sentaron nada bien al mito del Real Madrid, que consideró especialmente inapropiado que su antiguo compañero aireara sus reproches en un libro sin haberlo consultado antes con él personalmente. El malestar fue creciendo hasta que ambos se encontraron cara a cara. Zidane decidió entonces dejar clara su postura, sin necesidad de recurrir a una larga explicación. "Simplemente le dije lo que pensaba. Lo hice en privado, no en la prensa", explicó posteriormente en una entrevista con L'Équipe.

Si alguien esperaba que aquel encuentro sirviera para acercar posturas, la reacción del exjugador del Real Madrid dejó claro que la herida era mucho más profunda. "No quiero volver a verlo", sentenció Zidane, que tampoco ocultó su enfado por la manera en la que Petit había planteado sus críticas. "Ya me lo he encontrado. Le dije lo que tenía que decirle", añadió antes de lanzar una serie de reproches a su antiguo compañero.

"¿Qué hace hoy, Petit? ¿A quién cree que engaña? Lo vemos por todas partes. No hay que tomar a la gente por tonta", manifestó. "Lo que me molesta es que me he topado con esta gente varias veces y no me han dicho nada. ¡Y luego lo sueltan todo! ¡Les digo que no!", insistió.

Dos compañeros que nunca hablaban

El ex jugador del FC Barcelona llegó a explicar que ambos apenas habían mantenido una relación estrecha durante su etapa internacional. "En la selección francesa, prácticamente nunca hablábamos", aseguró, una afirmación que ayudaba a entender por qué la ruptura no tuvo las consecuencias públicas que podría haber provocado entre dos futbolistas que habían compartido uno de los mayores éxitos de la historia del fútbol francés.

La polémica también generó reacciones de otras figuras del entorno de Zidane. Christophe Dugarry, exfutbolista y amigo de Zidane, salió en su defensa y cuestionó que Petit se permitiera juzgar el compromiso de su antiguo compañero. "¿Qué derecho tiene Petit a sermonear a personas que hacen diez veces más que él?", llegó a manifestar.

De la ruptura al reconocimiento de sus errores

Con el paso del tiempo, Petit terminó reconduciendo su postura y se mostró mucho más conciliador. Dieciocho años después de aquella polémica, el exinternacional francés reconoció públicamente que se había equivocado en sus reproches. Su reflexión llegó durante una intervención televisiva en la que admitió su metedura de pata con el actual seleccionador francés. "Esa fue una de las tonterías que dije".

El que fuera futbolista del Arsenal y del Barça, entre otros, explicó que ahora comprendía mejor las dificultades que entraña para una personalidad de alcance mundial pronunciarse sobre cuestiones sociales. "Lo entiendo perfectamente; cuando estás en el lugar de Zizou, es un icono mundial, y debido a su posición, es extremadamente complicado involucrarse y tomar postura sobre temas sociales", reconoció.

Aquellas palabras permitieron rebajar la tensión y recuperar un mínimo entendimiento entre ambos, aunque nunca han vuelto a tener una relación de amistad. El propio Petit se encargó de reconocerlo, sin alimentar falsas expectativas. "No les voy a mentir, no somos mejores amigos, pero nos respetamos".

Curiosamente, Petit ha mostrado una opinión muy positiva sobre las altas capacidades de Zidane para dirigir a Francia. Con la etapa de Deschamps llegando a su fin, Petit destacó el magnetismo del nuevo seleccionador y su facilidad para ganarse a los futbolistas. "Zidane tiene esa habilidad de meterse en la cabeza de los jugadores aunque no hable mucho, gracias a su carisma y su aura. En cuanto entra en un vestuario, todos se ponen alerta", explicó en RMC Sport.