Luis García agradece el paso adelante de Josep Cerdà: "Le he dicho que fluyera, que se olvidara y jugara donde quisiera"

El entrenador del equipo bermellón ha valorado positivamente la aportación del extremo quien está alternando titularidades con suplencias lo que no le ha impedido dar ya dos asistencias aunque es cierto que no ha marcado

Josep Cerdà es una de las noticias positivas del RCD Mallorca este arranque de temporada en el que el extremo está aportando a un equipo que actualmente está en la cuarta posición de la clasificación con 17 puntos, a sólo cuatro puntos de los líderes. El conjunto bermellón está yendo a más y Luis García, el entrenador, está muy satisfecho con la evolución y también con el paso adelante que ha dado el extremo de 23 años.

"Me he alegrado mucho por su partido, especialmente por él, es un chico muy tímido, puede ser el yerno perfecto. Le he dicho que fluyera, que se olvidara y jugara donde quisiera, donde le apeteciera. Se ha visto un Josep menos encorsetado", dijo Luis García sobre Josep Cerdà y su actuación en la victoria del RCD Mallorca por 3-1 sobre la UD Las Palmas.

El entrenador del RCD Mallorca dio la clave que explica el buen rendimiento de Josep Cerdà el cual ha sido uno de los fichajes del club balear de cara a esta temporada. "Es verdad que es un chico joven, que ha vuelto a su casa. Tiene a sus amigos y piensa que tiene más responsabilidad de la que tiene. Es un jugador que tiene que fluir, cuando fluye es un jugador diferencial".

Josep Cerdà fue fichado por el RCD Mallorca el pasado mercado de fichajes de verano tras pagar al FC Andorra unos dos millones de euros para hacerse con sus servicios. El extremo está respondiendo ya que ha dado 2 asistencias en los 8 partidos y 385 minutos que ha disputado hasta el momento en esta campaña en Segunda división.

Luis García Plaza, contento por la victoria del RCD Mallorca sobre la UD Las Palmas

Por otro lado, Luis García Plaza se mostró muy feliz por la victoria de su equipo contra la UD Las Palmas. "Ha sido un gran partido, un esfuerzo increíble de todos los jugadores, de los que han jugado más tiempo y de los que menos. Han transmitido pasión, energía y ganas de ganar. Este es el camino".

Más allá del triunfo, el entrenador del RCD Mallorca valoró cómo se consiguió. "A mí, el cómo se ha ganado me pone feliz. Buscamos ser un equipo agresivo en fase defensiva y ofensiva, tener recursos y encontrar ventajas. Hemos controlado el partido con el balón ante un rival muy bueno en esto y hemos estado muy bien".

Luis García, entrenador del RCD Mallorca.

Luis García dijo que su estilo no es negociable. "Querer robar alto y ser agresivos es nuestra seña de identidad. En Girona no fue bien por la toma de decisiones y el resultado empaña las cosas. Hoy el equipo ha sido determinante, ha creído en el plan, ha hecho una semana extraordinaria y así lo ha demostrado en el partido".

Por último, señaló que el RCD Mallorca debe seguir yendo a por todas. "La idea es tener ambición, saber manejar los tiempos del partido, tener hambre y pasión. Es muy importante lo que los jugadores transmiten en el terreno de juego y han demostrado que querían ganar y que tenían ilusión para conseguirlo".