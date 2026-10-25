Activada la renovación de Budimir: el croata escuchará al club, pero no será fácil convencerlo

La entidad rojilla no quiere perder a su principal referente y prepara un movimiento para intentar alargar su continuidad en Pamplona ya que su contrato expira en junio de 2027; las conversaciones están en fase inicial y el desenlace dependerá de las condiciones que se ofrezcan y de la decisión del delantero

La renovación de Ante Budimir es ahora la gran prioridad de Osasuna. El delantero croata tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y la entidad navarra quiere ampliar su vinculación para evitar que uno de sus futbolistas más importantes afronte el próximo verano en la recta final de su compromiso. Sin embargo, todavía no hay acuerdo ni garantías de que las conversaciones vayan a terminar con una firma.

Osasuna prepara una oferta para renovar a Budimir

Según informa Diario de Navarra, el club ya tiene previsto reunirse próximamente con Mladen Grgic, representante del internacional croata, para trasladarle una propuesta formal. La cita, que se espera para las próximas semanas y antes de que termine el año, está ya precedida por contactos informales entre las partes. En Pamplona ha comenzado a filtrarse en los últimos días la intención de la dirección deportiva de hacer todo lo posible para retener al atacante.

Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes, ha adelantado que la reunión servirá para conocer las condiciones que ofrece Osasuna y comprobar si existe margen para acercar posturas. La idea de la entidad rojilla pasa por plantear un contrato de más de una temporada, pese a que Budimir tiene 35 años.

El presidente, Luis Sabalza, ha expresado públicamente su deseo de que el futbolista continúe durante más tiempo. "Queremos que Budimir siga muchos años aquí", afirmó durante la inauguración de la exposición de la Copa del Mundo en Baluarte. Esta postura es compartida por el director deportivo, José Antonio Prieto alias 'Cata'.

Budimir escuchará al club, pero la decisión es suya

El delantero está dispuesto a escuchar la propuesta de Osasuna, aunque eso no significa que haya decidido renovar. Él tendrá la última palabra. Su continuidad depende fundamentalmente de su voluntad y de las condiciones que pueda encontrar en la que presumiblemente será la última etapa de su carrera.

Budimir mantiene un alto grado de compromiso con el conjunto navarro, donde ha alcanzado algunos de los mejores registros de su trayectoria. No obstante, el aspecto deportivo y el económico serán importantes en una decisión que llega cuando el atacante se aproxima a la última temporada de su contrato.

En anteriores mercados, el entorno del croata recibió propuestas procedentes de Turquía, Arabia Saudí y Estados Unidos. Estos antecedentes reflejan el interés que ha despertado su rendimiento, pero no confirman que actualmente tenga ofertas concretas sobre la mesa. Por ahora, el siguiente paso pasa por escuchar a Osasuna.

Además, el calendario empieza a apretar. A partir del 1 de enero, si no amplía su contrato, Budimir entrará en los últimos seis meses de vinculación y podrá negociar libremente con otros clubes de cara al verano. De ahí que la entidad quiera avanzar en las conversaciones antes de que termine el año.

Siete goles en nueve jornadas y una figura clave para Osasuna

El rendimiento del delantero explica la insistencia del club en asegurar su continuidad. Budimir ha marcado siete goles en las nueve primeras jornadas de LaLiga, un registro que supone su mejor arranque desde que llegó a Pamplona hace algo más de seis años. Su capacidad para mantener la producción goleadora le ha convertido en un jugador fundamental, incluso en temporadas marcadas por cambios en el banquillo y en la estructura del equipo.

Su trayectoria en Osasuna también respalda la apuesta de la entidad. El croata ha firmado varias campañas de gran nivel y ha alcanzado cifras históricas para el club, hasta el punto de que Sabalza le entregó recientemente un reconocimiento por sus 100 goles en Liga.

El regreso de Jagoba Arrasate añade otro elemento crucial a la planificación deportiva y los planes de Budimir. El técnico, que ha firmado hasta junio de 2029, conoce bien al delantero de su anterior etapa en Pamplona. Bajo su dirección, Budimir anotó 43 goles en Liga en las cuatro temporadas que coincidieron.