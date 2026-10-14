El Sabadell busca un compañero para Bonaldo

Ferran Costa tendrá que mirar alternativas en el centro de la defensa por la baja de Edgar González

Tras su triunfo en Ceuta que le devolvió a zona de 'play off', el Sabadell afronta ilusionado la cita de este domingo frente al Burgos, con la seguridad que le da siempre jugar en la Nova Creu Alta, ante unos aficionados que aún no se creen la gran temporada que está haciendo su equipo.

Los de Ferran Costa no frenan en su avance y lo que parecía flor de un día ya se está demostrando que no lo es y que el proyecto avanza firme para, como poco, asentarse con tranquilidad en Segunda división después de muchos años de suplicio.

El problema para Costa es que ante el Burgos va a tener que tocar su columna vertebral y un pilar sobre el que se asienta el entramado defensivo va a estar ausente. El ex del Betis Edgar González no estará el domingo, ya que fue expulsado en el Alfonso Murube y tendrá que cumplir un partido de sanción.

Aunque parte de su carrera a ha desarrollado como pivote defensivo, en el Sabadell está rindiendo como central, por lo que será ahí donde el técnico arlequinado tendrá que buscar soluciones. Edgar ya se perdió el partido ante su exequipo, el Almería, y fue sustituido en esa ocasión Catalá, por lo que Ferran Costa podría optar de nuevo por eso y poner al de Palma de Mallorca en el once titular junto a Bonaldo.

Bonaldo volvió a un buen nivel

Precisamente, el central brasileño, que ha estado un mes ausente y que fue suplente frente al Andorra, jugó ya en Ceuta y es muy probable que repita ante el Burgos. “Uno, cuando está fuera por alguna lesión, se queda un poco agobiado por querer volver”, señala el de Palotina a Ràdio Sabadell, donde dejaba claro que ha vivido con ansiedad este mes, viendo cómo el equipo ganaba, pero él no podía disfrutarlo ni ayudar a sus compañeros.

Arthur Bonaldo tiene claro que una ausencia como la suya o como la de Edgar González no debe notarse en un plantel donde prima el conjunto por encima de todo. "Este es un equipo donde no hay estrellas, todo el mundo trabaja a favor del equipo. Nosotros vamos a seguir en nuestra línea de humildad, de trabajo y a hacer lo nuestro", añade, siguiendo el mensaje que una y otra vez da Ferran Costa, de que si no trabajan y juegan como equipo empezarán los problemas.

El central del Sabadell está confiado en lo que pueden hacer y piensa que la situación que viven pueden mantenerla durante la temporada, pero también que puede venir cualquier bajón o tropiezo, porque hay mucha igualdad en LaLiga Hypermotion. "En esta categoría todos los partidos son muy difíciles. Hay equipos muy bien trabajados y jugadores de mucha calidad", reconoce el ex de Estepona y Numancia.