En directo: ¡Elosegi, a la final! Luchará por las medallas a las 8:45 h

08:33 BALONCESTO - Argentina 100-118 Eslovenia. Con 48 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias de un Luka Doncic que se 'relajó' en la segunda mitad tras anotar 31 puntos en los dos primeros cuartos. Brutal.



08:30 TENIS - Alejandro Davidovich sigue adelante tras ganar a John Millman por 6-4, 6-7(4) y 6-3. Tres de tres para los españoles en esta jornada.







08:15 TAEKWONDO - Raúl Martínez se queda sin opción de medalla. El español quedó eliminado en los 80 kilos ante el croata Toni Kanaet, que ha perdido en cuartos y deja sin opciones al alicantino de poder ir a la repesca por el bronce.



08:00 MTB - Arranca la MTB Cross County de los Juegos de Tokio con los españoles Jofre Cullell y David Valero, que no están entre los candidatos a medalla.



07:45 PIRAGÜISMO SLALOM - Ander Elosegi se mete en la fial con tercera plaza provisional. Es la más clara opción de medalla para España en esta tercera jornada. La final se disputa en una hora, a las 08:45







7:25 PIRAGÜISMO SLALOM - Ander Elosegi comienza su participación en semifinales en busca del sueño de la medalla. Con 48 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias de un Luka Doncic que se 'relajó' en la segunda mitad tras anotar 31 puntos en los dos primeros cuartos. Brutal.- Alejandro Davidovich sigue adelante tras ganar a John Millman por 6-4, 6-7(4) y 6-3. Tres de tres para los españoles en esta jornada.- Raúl Martínez se queda sin opción de medalla. El español quedó eliminado en los 80 kilos ante el croata Toni Kanaet, que ha perdido en cuartos y deja sin opciones al alicantino de poder ir a la repesca por el bronce.- Arranca la MTB Cross County de los Juegos de Tokio con los españoles Jofre Cullell y David Valero, que no están entre los candidatos a medalla.- Ander Elosegi se mete en la fial con tercera plaza provisional. Es la más clara opción de medalla para España en esta tercera jornada. La final se disputa en una hora, a las 08:45- Ander Elosegi comienza su participación en semifinales en busca del sueño de la medalla.

7:15 TENIS - Tras su exhibición ante Barty, Sara Sorribes vuelve a ganar. Esta ver de forma contundente ante Fiona Ferro (6-1 y 6-4). Su próxima rival: Pavlyuchenkova.



- Tras su exhibición ante Barty, Sara Sorribes vuelve a ganar. Esta ver de forma contundente ante Fiona Ferro (6-1 y 6-4). Su próxima rival: Pavlyuchenkova.

????? ¡Hugo González se mete en la final de 100 metros espalda!



El español remontó desde la última posición para terminar cuarto y luchar por la medalla. Así ha sido su carrera. #Tokyo2020RTVE #TokyoRTVE26J pic.twitter.com/ZUcZ20Ajll — RTVE (@rtve) July 26, 2021

?????? Esta madrugada hemos vivido un momento histórico para el deporte español



???? @ABenitezPodium se ha convertido en la primera 'skater' española en participar en unos Juegos pic.twitter.com/HviUriLcnR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 26, 2021

?????? ¡El noruego Kristian Blummenfelt se proclama campeón olímpico en el triatlón masculino!

???? @mariomola finalizó décimo siendo el mejor de los participantes españoles #Triathlon pic.twitter.com/3UNL8XyQLK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 25, 2021

- Carlos Llavador, el único representante español en los Juegos Olímpicos de Tokio, cae en 1/16 de final de florete ante el checo Alexander Choupenitch por 15-11.- No llegan buenas noticias para el deporte sevillano. Blanca Manchón acaba 14ª en su cuarta regata de RS:X.- Clara Azurmendi se despide de Tokio a lo grande. Clara victoria de la española ante la nigeriana Dorcas Adesokan por un contundente 21-10 y 21-2.- El andaluz Davidovich ya está sobre la pista. Su rival, el australiano John Millman.- En relevos, medalla para Estados Unidos, que se impone en el 4x100 liderada por Caeleb Dressel. La plata es para Italia y el bronce para Australia. Garbiñe no falla y ya está en octavos . Gana a Qiang Wang por un contundente 6-3 y 6-0- España sufre más de lo debido y se ve obligada a remontar, pero saca adelante su debut ante Corea del Sur (69-73). - Primera gran alegría de la madrugada. El español Hugo González se mete a la final de los 100 espalda con la séptima mejor marca (53.05).- España contará con una opción más, aunque no sea Jon Rahm. La Federación Internacional de Golf ha anunciado que Jorge Campillo podrá suplir al golfista vasco en el torneo de golf de los Juegos Olímpicos.- Se esfuma parcialmente una de las opciones de medalla. El español Raúl Martínez ha caído en su primer combate ante el croata Toni Kanaet por 21-15. Tendrá que esperar a la repesca si su rival sigue ganando.- Andrea Benítez, la primera española en participar en esta modalidad en uns Juegos, caía eliminada en la prueba de Street al acabar decimoquinta tras la disputa de las cuatro primeras series.. La australiana Titmus sorprende a Katie Ledecky en el esprint final y se lleva el oro en los 400 metros femenino.- El británico Adam Peaty no tiene rival en braza y se cuelga el oro en elos 100 metros con un tiempo de 57.37. El neerlandés Arno Kamminga ha sido plata y el bronce es para el italiano Niccolo Martinenghi.- Garbiñe Muguruza, tras sufrir en su debut, ya afronta su partido ante la china Qiang Wang.- La canadiense Macneil se lleva el oro en los 100 metros mariposa femenino con un tiempo de 55.59, segunda mejor marca de la historia. Sarah Sjöström, la favorita, sólo ha podido ser séptima.- Las chicas de mondelo ya están en juego. Su rival, Corea, un enemigo al que deberían superar.- Y digo lo de esas dos porque la más firme opción de medalla llegaba cuando Tokio despertaba y España aún no se había acostado. El tempranero horario del triatlón hacían viable que sobre la una ya se supiera si teníamos un nuevo metal. No ha podido ser y los españoles sólo pudieron ocupar un discreto lugar, con Mola (10º) como mejor hombre.Arrancamos la narración de la tercera jornada de competición, un día en el que sólo hay opciones de medalla en taekwondo y piragüismo.