Chourraut: "He soñado con esta plata y con ser la primera con las 3 medallas"

Tokio, 27 jul (EFE).- Maialen Chourraut, plata en la categoría de K1 de piragüismo eslalon en los Juegos de Tokio, reconoció que había "soñado muchas veces" con este éxito "y con ser la primera chica con las tres medallas", ya que en Londres 2012 había sido bronce y en Río de Janeiro 2016 oro.



"Al final lo he logrado junto a Jessica (Fox), a quien admiro mucho. Y ya tengo 38 años ya, así que qué os puedo decir más?, explicó emocionada sobre su triplete olímpico la palista guipuzcoana.



Chourraut reconoció que "aunque hubiese sido cuarta hubiese estado contenta y orgullosa". "Venía satisfecha a estos Juegos y me iba a ir contenta sin medalla, pero la cosa ha ido mejorando y me llevo esta plata quedando entre Jessica (Fox) y Ricarda (Funk), que son dos fueras de serie, con las que he estado compitiendo todo este ciclo olímpico?.



?A Jessica (la gran favorita, tercera) le sabrá a poco porque venía a por el oro, pero son dos chicas que se están acercando a los tiempos de los chicos. Tienen un nivel impresionante. Estar hoy aquí entre ellas es algo que todavía no me lo puedo creer?, apuntó Chourraut, quien explicó que había jugado sus "cartas" y le salió.



"Venía a Tokio con un objetivo y un sueño. El objetivo era ver a una Maialen rápida en el agua, fuerte. Eso era lo que quería ver. Han sido cinco años, un ciclo olímpico duro. Me ha costado muchísimo estar arriba, he tenido que pelear mucho", dijo.



"Ander se quedó muy cerca de las medallas ayer y los dos hemos hecho lo mismo. Yo solamente he terminado en un mejor puesto. Nada más. Lo importante es el camino y todo el apoyo que hemos tenido. Que la gente lo celebre desde casa?, dijo la palista de Lasarte-Oria, quien aseguró que había "peleado hasta el último momento" porque sabía que era muy difícil conseguirlo".



Chourraut, quien indicó que en la competición en Tokio, fue paso a paso -eliminatorias, semifinal y final-, admitió al poco de recibir la medalla que no tenía los pies en el suelo y que no se lo llegaba a creer del todo, y añadió que estaba muy feliz por la plata a sus 38 años tras un ciclo olímpico duro, con muchos problemas, pero "desde luego no hay que tirar nunca la toalla".



"Xabi (Echaniz, su entrenador y marido) tenía una estrategia muy marcada para estos Juegos. Mi obsesión eran Jessica y Ricarda, yo quería ir tan rápido como ellas, pero siempre iba detrás. Él me decía: acéptalo, porque es así, pero tienes que jugar tus cartas. Yo no quería aceptarlo, quería estar junto a ellas en todas las competiciones, Mundiales, Copas del Mundo, pero no soy tan rápida como ellas", argumentó.



"Pero al final la estrategia de Xabi es la que se ha cumplido, así que un olé por Xabi, por la buena visión que tuvo. Las admiro a las dos y que siga el espectáculo, porque es un espectáculo verlas remar", agregó Chourraut.



Su hija ha estado muy presente en esta medalla, aunque no ha podido viajar hasta Tokio por la pandemia. ?Ane está muy lejos de aquí. Aquí estamos Xabi, Pau y yo, pero ella sabe todo el esfuerzo que supone esto. Le mando besos a todos, a la familia, a los amigos y sobre todo a Ane, que hace un esfuerzo muy grande para que su madre pueda cumplir los sueños?, manifestó.