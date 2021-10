El Proyecto FER homenajea a sus medallistas y aspira a más en París 2024

Valencia, 4 oct (EFE).- El Proyecto FER ha realizado este lunes en su sede un acto de homenaje a los seis medallistas paralímpicos en Tokio 2020 de su programa: Kim Löpez, Ricardo Ten, Héctor Catalá, Iván Cano, Miriam Martínez y Héctor Cabrera, y ha mostrado su ambición de mejorar estos resultados de cara a los próximos Juegos en París de 2024.



Con el título de "Más que paralímpicos, imparables", los seis deportistas han narrado sus experiencias y expectativas y han lucidos sus medallas.



Ricardo Ten, que en Tokio disputaba sus sextos Juegos, los primero en la modalidad de ciclismo tras su exitosa etapa como nadador en la que logró siete medallas paralímpicas, consiguió en Japón sumar una presea más, nueve años después, con el bronce en velocidad por equipos junto a Pablo Jaramillo y Alfonso Cabello.



"Al final consigues que el esfuerzo de cinco años se materialice en un metal. Esperábamos más en mi modalidad, que es la de persecución, porque mi estado de forma era óptimo pero el deporte es así. En velocidad por equipos sabíamos que solo podíamos optar al bronce, yo sabía que era mi última opción de medalla y al final lo conseguimos por 200 centésimas", recordó.



El valenciano lamentó que no hubiera público lo que deslució los Juegos y le impidió disfrutar aún más de ser uno de los abanderados de la delegación española. "Han sido unos Juegos extraños y diferentes. He tenido la suerte de estar antes en otros cinco y la falta de público se ha notado mucho. He tenido el honor de ser abanderado y no hemos podido vivir la experiencia de salir del túnel y aparecer en un estadio abarrotado", indicó Ten quien admitió que su objetivo es llegar a París "porque el cuerpo me sigue pidiendo competir".



El lanzador de peso Kim López, único oro de la delegación del Proyecto FER que además consiguió batir el récord mundial, destacó la "piña" que formaron los atletas españoles al estar recluido en la Villa y no poder salir, así como su objetivo de alcanzar los 18 metros, una distancia que ya ha alcanzado en los entrenamientos.



A pesar de sufrir una importante lesión en la rodilla desde 2018 descartó operarse, tal y como tenía previsto tras los Juegos, ya que aseguró que se encuentra en su mejor momento de forma y le da miedo estar seis meses parado.



Héctor Catalá, que logró la primera medalla del grupo con una plata en paratriatlón, recordó que las dos últimas vueltas de la prueba las realizó al límite de su físico "pero era el día que había que hacerlo".



"La plata me supo a victoria porque veníamos de muy atrás y se nos había puesto cuesta arriba", apuntó Catalá, quien el próximo mes de noviembre defenderá el título mundial en Abu Dabi.



Miriam Martínez, que se colgó la plata en lanzamiento de peso F36, recordó las dificultades previas que sufrió en Tokio debido a su enfermedad autoinmune. "Esta medalla me sabe a constancia, sacrificio y esfuerzo diario. Llegué a Tokio muy bien, con lanzamientos muy largos pero una vez allí sufrió un ataque, tenía las piernas y los brazos bloqueados. Nadie tenía expectativas de que pudiera llegar a lanzar, pero tanto Kim como Héctor me ayudaron mucho, me dieron alas y salí sin mirar a nadie y al final me enteré de que era plata", relató.



También Héctor Cabrera recordó las dificultades que tuvo que superar para lograr el bronce en jabalina, ya que a un mes de participar en Tokio estuvo a punto de abandonar el deporte tras la operación que sufrió en al rodilla en 2020 y las dificultades que está pasando para recuperarse.



"Esa medalla fue más que espectacular tras un año muy complicado tanto a nivel físico como mental. No tenía confianza en mí porque mi mentalidad era muy negativa pero tras hablar con mucha gente y competir con un vendaje especial para las molestias pude conseguir el bronce que me supo a oro porque no esperaba estar ni entre los seis mejores", señaló.



Por último, Iván Cano, plata en longitud, recordó la desesperación que por momentos vivió debido a la burbuja en la que tuvieron que convivir en Tokio pero se mostró ambicioso de cara a París "para seguir luchando de tú a tú con los mejores y conseguir el oro".



El acto lo cerró Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, quien felicitó no solo a los medallistas sino a los 35 deportistas del Proyector FER que participaron tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos, aunque destacó a los presentes "como un ejemplo para todos y no habló por las medallas".



"La Fundación va a seguir con su apoyo y para París queremos seguir siendo ambiciosos y poner objetivos importantes", concluyó. (foto)