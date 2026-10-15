Franco Colapinto pide a sus fans argentinos que se calmen: "No me ayudan ni a mí ni a mi futuro"

El piloto de Alpine ha lanzado un comunicado dirigido a sus seguidores para que no ataquen a otros pilotos ni al resto de equipos ya que eso podría perjudicarle de cara a su futuro en la Fórmula 1. El joven, de 23 años, se centra ahora en mejorar y rendir sobre la pista para demostrar que es uno de los mejores corredores de la categoría reina del automovilismo

Apasionados y muy patriotas en el mundo del deporte, los argentinos son fieles seguidores de los deportistas de su país que brillan en cualquier competición de alto nivel. Ejemplos hay bastantes tal y como se pueden ver con la selección de Argentina de fútbol, con la de baloncesto e incluso con sus tenistas. Esa pasión ha llegado ahora a la Fórmula 1 gracias a Franco Colapinto, la cual agradece el piloto que, sin embargo, ha pedido a sus compatriotas que detengan ciertos comportamientos que le pueden perjudicar de cara al futuro.

Franco Colapinto ha hecho un ejercicio de madurez y ha lanzado un mensaje a través de sus perfiles en redes sociales en donde pide calma a sus fans, especialmente a los argentinos que cuando lo defienden o apoyan superan algunos límites. "Sé que los hago sentir muy orgullosos cuando me va bien, cuando sumo puntos. Pero hay veces que nos pasamos de la raya".

Franco Colapinto pide respeto a sus rivales y a los otros equipos de la Fórmula 1

El piloto de Alpine F1 ha continuado su exposición, asegurando que agradece el apoyo recibido, pero eso no significa que se deba faltar a sus compañeros de profesión, y a la vez rivales. "En vez de apoyarme, terminamos criticando y atacando a otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros y a gente con la que trabajo día a día".

Franco Colapinto ha hecho este llamamiento a sabiendas que esos ataque a otros pilotos y equipos de Fórmula 1 le pueden perjudicar en un futuro. "Sé que piensan que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro, y quiero que entiendan que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad".

Franco Colapinto, a sus 23 años, está en Alpine F1 en donde tiene contrato hasta el año 2027 contando con una opción de prolongarlo por una temporada más. Sin embargo, el argentino sabe que si estos ataques no cesan y su rendimiento en pista no es el adecuado sus horas en la Fórmula 1 pueden estar contadas. Ningún equipo quiere un ambiente hostil y menos si el piloto no gana carreras.

Es por ello que Franco Colapinto ha hecho una reflexión final en la que pide a todos sus seguidores que le ayuden a mejorar la sociedad. "Para ayudarme a tener una mejor performance, seguir consiguiendo mi sueño, alcanzar mis objetivos y sumar puntos, necesito que me ayuden a parar esto. Todos juntos".

Franco Colapinto, centrado en mejorar en la Fórmula 1

Con este comunicado o llamamiento, Franco Colapinto quiere acabar con cualquier tipo de polémicas que surgen cada vez que tiene un pique, un lance o un accidente con un rival en la Fórmula 1.

El argentino quiere centrarse y mejorar en todos y cada uno de los grandes premios en los que compita con el objetivo de convertirse en uno de los mejores corredores de la máxima competición del mundo del automovilismo.