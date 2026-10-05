Jorge Salvador y Yamaha Eduardo Castro, a un paso del podio en la Superfinal de la Yamaha Cup en Francia

En el Motocross de las Naciones 2026, tres pilotos del equipo sevillano, Jorge Salvador, Óscar Rueda y Juanvi Cañado, han vivido una experiencia total al haber disputado la Superfinal Europea de la YZ Cup, copa de promoción para jóvenes talentos

Éxito total del equipo Yamaha Eduardo Castro en el Motocross de las Naciones 2026 que se ha disputado en Ernée, Francia. Tres de sus miembros se metieron en la Superfinal Europea de la Yamaha Cup y uno de ellos, Jorge Salvador, rozó el podio demostrando así el gran nivel que tiene la escudería hispalense que tiene en sus filas pilotos con capacidad para pelear con los mejores del mundo.

Yamaha Eduardo Castro brilló en Francia con Jorge Salvador, Óscar Rueda y Juanvi Cañado

Jorge Salvador fue el mejor clasificado en el campeonato disputado en Francia. El madrileño fue de menos a más en las entradas a pista y, después de ser noveno en los entrenamientos cronometrados de 125 cc, consiguió hacer una carrera muy sólida para cruzar la línea de meta cuarto a un paso del podio.

Su excelente salida y un muy buen pilotaje le llevaron a ser uno de los más destacados de esta edición muy positiva para los intereses del motocross español.

Óscar Rueda mantuvo su impulso y crecimiento. Fue décimo quinto en los cronos y, tras una manga de remontada en la que sufrió una caída, cerró su participación sobre la Yamaha YZ125 en la posición diecisiete.

El más pequeño del grupo, Juanvi Cañado, al que le queda todavía un año en la categoría, fue noveno en la sesión contra el reloj para, con muy buen impulso, ir superando a muchos rivales y acabar duodécimo en la categoría de 65 cc.

Con estos resultados vuelve a quedar patente el buen estado de forma del equipo que lidera Eduardo Castro a nivel nacional e internacional.

La próxima cita para los todos ellos será una nueva parada del Campeonato de Andalucía de Motocross, que se llevará a cabo en el circuito de Osuna, Sevilla.