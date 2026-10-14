En Ducati desmienten los rumores sobre Marc Márquez: "Eso son comentarios de bar"

Davide Tardozzi, team manager de Lenovo, dejó claro que la marca italiana no ha trabajado en exclusiva para el piloto español y que siempre se ha adaptado a las necesidades de todos sus pilotos. "Quienes participan en el desarrollo de la moto saben perfectamente qué se ha hecho para él y qué se ha hecho para otros pilotos, como Pecco (Bagnaia), a quien quizá no le haya funcionado", declaró

La remontada de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP ha pillado desprevenido a muchos en el paddock. Es importante recordar que el piloto español de Ducati terminó la cita de Mugello con una desventaja de 1022 puntos. Nadie podía pensar que Marc Márquez terminaría el último gran premio de Indonesia, en la segunda posición de la general y a solo dos puntos del también español y piloto de Aprilia, Jorge Martín.

Marc Márquez sumó un total de seis dobletes consecutivos y este buen rendimiento del piloto español a lomos de la Ducati, lejos de traer alegrías para la marca italiana, trajo críticas por las siempre odiosas comparaciones.

Una Ducati desarrollada para Marc Márquez

Desde Ducati se presentó la GP26 como una evolución de su predecesora, la GP25 pero los resultados no engañaban y demostraban que Marc Márquez era el único que podía sacarle rendimiento y quien sabe si llevar a la marca italiana al título de campeón del Mundo de MotoGP. Aunque desde Ducati se trabaja en Bolonia para que la GP26 le de el mismo rendimiento a todos los pilotos que cabalguen a lomos de una moto de dicha marca, la sombra de la sospecha sigue siendo muy alargada.

Davide Tardozzi desmiente los rumores sobre Ducati y Marc Márquez

Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo Team, salió al paso de estos rumores sobre la inclinación desde la marca italiana para desarrollar su GP26 para favorecer solo a los intereses de Marc Márquez. En declaraciones a Moto.it, el dirigente de la marca italiana se mostró totalmente en contra de dichas afirmaciones: "No lo creo y estoy totalmente en contra de quienes afirman que Marc Márquez ha orientado el desarrollo hacia sus propias necesidades".

Tardozzi fue más allá ya que afirmó que estos comentarios son más típicos de la barra de un bar: "No es en absoluto cierto que Márquez se haya hecho una moto a su medida, eso son comentarios de bar". Además el italiano aludió a los otros pilotos para los que se ha desarrollado la GP26: "Quienes participan en el desarrollo de la moto saben perfectamente qué se ha hecho para él y qué se ha hecho para otros pilotos, como Pecco (Bagnaia), a quien quizá no le haya funcionado".

Las diferencias en la Ducati de Marc Márquez, Bagnaia y Álex Márquez

Davide Tardozzi también habló con claridad en las motos de diferentes pilotos que montan una Ducati, sin olvidarse por supuesto de Marc Márquez: "Por ejemplo, Pecco tiene un carenado diferente al de Marc y durante mucho tiempo ha utilizado una aerodinámica distinta en el basculante. Cada uno de nuestros pilotos oficiales, incluidos Di Giannantonio y Álex (Márquez), tiene la posibilidad de elegir los componentes que prefieran. Nosotros no hacemos la moto para Marc Márquez, no es así".

De este modo y con dos puntos de desventaja sobre Jorge Martín, el piloto de Ducati, Marc Márquez, tratará el penúltimo fin de semana de octubre de seguir recortándole puntos a su compatriota en el siempre complicado circuito de Phillip Island, en Australia.