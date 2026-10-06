Jorge Martín, líder de MotoGP por delante de Marc Márquez: "Hace un año estaba con 24 huesos rotos"
El piloto de Aprilia se ha mostrado feliz por liderar la clasificación general por delante de su compatriota, al que aventaja en dos puntos. El madrileño, que aspira a ganar su tercer Mundial de MotoGP, ha reflexionado sobre cómo cambia la vida en muy pocos meses
MotoGP entra en la fase decisiva de la temporada ya que sólo quedan seis carreras por disputarse. La lucha por ganar el Mundial no puede estar más emocionante ya que Jorge Martín sólo aventaja en dos puntos a Marc Márquez. El madrileño aspira a ganar su tercer entorchado antes de marcharse de Aprilia, la campaña que viene se subirá a lomos de una Yamaha, pero para Jorge Martín es mucho más importante inspirar a otras personas, ya que el piloto ha cambiado su situación en cuestión de meses.
El cambio de Jorge Martín entre 2025 y 2026
La vida de Jorge Martín ha cambiado radicalmente entre los años 2025 y 2026. Su inicio en Aprilia estuvo condicionado a las caídas y las lesiones las cuales le impidieron ir rápido. De hecho, todo se comenzó a torcer en febrero de 2025 con una caída en la que se fracturó el quinto metacarpiano de la mano derecha y tuvo una triple fractura en el pie izquierdo. Luego otra el provocó fracturas en la mano izquierda. Y para rematar llegó la de abril que le causó 11 costillas rotas, contusión torácica y un grave neumotórax que requirió drenaje hospitalario. Tal fue su mal momento que Jorge Martín forzó para salir de Aprilia, sin lograrlo.
Ahora, Jorge Martín ha mirado atrás y se muestras feliz por estar líder del Mundial de MotoGP por delante de Marc Márquez. "Hace un año estaba con 24 huesos rotos. Seis operaciones en un año o en unos meses, y ahora estoy líder del Mundial. Me parece una barbaridad. Y el otro día, pues yo que sé, hay gente que me manda cartas. El que haya gente que coja un boli y se ponga a escribirme desde su casa para que me llegue una carta con la que darme las gracias por lo que hago pues me parece increíble. Y no es una cuestión de ego, es de pura verdad. Me gratifica mucho que pase esto", ha reflexionado en una extensa entrevista en As.
Jorge Martín analiza otros errores, su predilección por Jorge Lorenzo y su marcha de Aprilia
Jorge Martín ha manifestado también que ahora es más maduro pero que hablar más de la cuenta en el pasado le hizo meterse en algún que otro lío. "Creo que quizá en 2023, cuando me tocó Marc una vez y me hice un esguince en el tobillo. Hablé mal de esa situación de carrera, lo culpé y a la carrera siguiente yo tiré a su hermano... Entonces, muchas veces lo que dices te vuelve. Bueno, muchas veces no, siempre te vuelve, antes o después, porque son carreras y hay cosas que pasan en las carreras que no se pueden evitar. En momentos de calentón, cuando eres más joven o cuando no tienes tanta experiencia al hablar con la prensa, pues sueltas lo primero que se te pasa por la cabeza. Y creo que eso con los años también hay que intentar mejorarlo y estar más tranquilo a la hora de decir lo que piensas".
El madrileño no ha escondido que Jorge Lorenzo es uno de sus pilotos favoritos de siempre. "Yo vi esas pretemporadas y la de 2015 la viví de cerca, porque fue cuando yo salté al Mundial y cuando empecé a entrenar con él. Veía que trabajaba mucho sin gustarle entrenar tanto. Veía que era algo que le podía, pero sacaba esa fuerza mental para hacerlo cada día y sufrir mucho entrenando para luego poder rendir bien en pista".
Por último, Jorge Martín ha reflexionado sobre su marcha de Aprilia, pilotará una Yamaha la temporada que viene, teniendo la posibilidad de ganar el Mundial de MotoGP con tres marcas distintas si se impone a Marc Márquez en la actual campaña. "Sería hacer historia. Sí, yo me veo ganando títulos, de lo contrario no estaría aquí. No sé si lo voy a conseguir o no. Esto es algo que es imposible predecir. No lo sé. El día que me retire, pues veré lo que he conseguido, pero lo que sí que puedo promete es mi trabajo y mi compromiso por este deporte, por sacar lo máximo que tengo dentro".