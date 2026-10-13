Siete podios para Yamaha Eduardo Castro en el Andaluz de Osuna

Antonio Villegas se llevó el triunfo en la categoría MX4 lo que le hace subir en la cuarta posición de la clasificación general. Por otro lado, también brillaron Alejandro Torres, Óscar Rueda y Víctor Corbacho

La Escudería Eduardo Castro volvió a tener el máximo protagonismo en la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross 2026, que se ha celebrado en un espectacular circuito de Osuna, lugar al que se han desplazado muchos aficionados.

En MX4, Antonio Villegas siguió con mucha fuerza después de la lesión que le obligó a estar varios meses en el dique seco. El veterano piloto de Yamaha fue el mejor en todas las entradas a pista para subir a lo más alto del podio, aspecto que le coloca en la cuarta plaza de la clasificación general, muy cerca de la segunda posición.

Alejandro Torres, Óscar Rueda y Víctor Corbacho continuaron demostrando que le tienen bien cogida la mano a sus YZ125 y así quedó patente en sus resultados. El primero, logró el segundo mejor registro en los cronos para, posteriormente, ser segundo en las carreras de MX2 y primero en la categoría MX125. Hay que destacar que tuvo un pequeño percance en la salida de la carrera final, donde se quedó trabado con la valla, y tuvo que remontar de la última plaza hasta la segunda. Rueda se quedaba a un paso del podio en MX2 al ser cuatro en la sesión contra el reloj y cuarto en las mangas, pero fue segundo en MX125.

Por su parte, Corbacho terminó en la sexta plaza en MX2 gracias a una séptima y una octava plaza en las carreras y era cuarto en el MX125.

Entre los más jóvenes del domingo en el circuito de El Calvario, los del MX85, sobresalió la figura de Álvaro Domínguez, que logró la segunda posición en el cómputo global gracias, en parte, a que realizó su mejor carrera en lo que llevamos de temporada en la segunda manga. Sus tiempos siempre fueron bajos y muy regulares, lo que demuestra su paso adelante en la categoría.

Entre las categorías de Aficionados, Yamaha Eduardo Castro se llevó una primera y una segunda posición final. En MX1 el protagonista fue Giovanni Aranda, que ganó con una segunda plaza en cronos y después de vencer en la primera carrera y ser segundo en la definitiva.

Por lo que respecta a MX2, José Antonio González, cuarto en la sesión oficial, fue segundo en los puestos de honor al ser sexto en la primera carrera y ganar con mano de hierro en la segunda.

La escudería Eduardo Castro disputará este próximo fin de semana la penúltima ronda del Campeonato de España de Motocross 2026 y lo hará en Morón de la Frontera, Sevilla.