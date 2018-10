Paulí: "Es difícil estar con la cabeza puesta en la Liga y en la Euroliga"

Oriol Paulí, jugador del Herbalife Gran Canaria, ha dicho que "es difícil" estar con la cabeza puesta en la Liga Endesa y en la Euroliga, días antes de que su equipo afronte un doble compromiso ante Khimki de Moscú el próximo viernes y frente a Baxi Manresa el domingo.

El conjunto que dirige Salva Maldonado intentará dejar en el olvido en estos encuentros la mala actuación del pasado partido ante Delteco de Guipúzcoa, en el que cayó derrotado por el colista de la Liga Endesa que, hasta ese entonces, no conocía la victoria.

"Llevamos un par de días trabajando y nos hemos quitado un poco la mala sensación tras un partido malo. Ahora viene un rival muy duro que aún no ha ganado en la Euroliga, además de un viaje largo, por lo que tenemos que estar preparados. Aunque no lo queramos, a veces se juega mal y hay que pasar página rápido", indicó Paulí en rueda de prensa.



El jugador catalán también recordó la final de la Eurocopa disputada entre Khimki y Gran Canaria en la temporada 2014-2015, que se adjudicó el conjunto moscovita. "Aquella final me trae un buen recuerdo pese a la derrota, pero este partido será una historia diferente porque ni ellos ni nosotros somos el mismo equipo. Esta es una competición distinta y vamos con muchas ganas", reveló.

Al respecto, Paulí manifestó que su equipo deberá afrontar el encuentro del viernes con la misma mentalidad con la que lo está haciendo en la presente Euroliga. "Deberemos ofrecer nuestro máximo nivel como ya hemos hecho en los partidos anteriores en esta competición y, si al final del encuentro hay opciones de ganar, iremos a por ellas al máximo", dijo.

El polivalente jugador catalán también desea que en Rusia se vea la mejor versión del Herbalife Gran Canaria. "Esperamos estar al mismo nivel que ante el CSKA. Siempre salimos con la mentalidad de hacer bien nuestro trabajo y de ir al cien por cien aunque a veces ocurren cosas inesperadas (como la derrota ante Delteco), y debemos aprender porque si nos frenamos cada vez que hay una piedra en el camino no avanzaremos nunca", reconoció.

Por otra parte, Paulí afirmó que a los jugadores les resulta difícil combinar la Liga Endesa con la Euroliga. "Son partidos muy diferentes, competiciones distintas y es complicado estar con la cabeza en los dos sitios. Ahora nos tendremos que centrar en el partido del Khimki en Rusia, que será muy difícil, y con posterioridad prepararemos el encuentro de Manresa con la misma ambición", afirmó.