Iván Cruz: "No hay mucho tiempo para apenarse"

Redacción deportes, 18 jun (EFE).- El jugador del RETAbet Bilbao Basket Iván Cruz asumió que en un torneo tan comprimido como el de la fase final de la Liga Endesa que se juega en Valencia, con partidos cada dos días, "no hay tiempo para apenarse" por una derrota como la que sufrió su equipo el miércoles ante el Kirolbet Baskonia en el primera jornada.



"No hay mucho tiempo para apenarse, hay que mirar para adelante, ver el scouting del Joventut y no darle más vueltas", dijo el ala-pívot madrileño en una rueda de prensa telemática organizada por la ACB.



Cruz cree que las razones de una derrota tan abultada, al final por 23 puntos (64-87), fueron la pérdida de "físico" y "las bajas" que tienen 'los hombres de negro' en una segunda parte en la que no pudieron "seguir el ritmo" de un rival "de Euroliga, con un banquillo muy largo" y que llegó "muy bien" al torneo.



"Lo achaco a un tema físico y a las bajas porque en la primera parte jugamos muy bien", resumió un Iván Cruz que cree que el Bilbao Basket debe "olvidarse" ya del partido de ayer y "empezar a pensar" en el de mañana "ante el Joventut (15.30 horas).



"Hay que seguir luchando porque quedan cuatro partidos para poder ganar e intentar meternos en semifinales. Hay que aprender de la derrota de ayer y para adelante", resumió la actitud a tomar.



Sobre su rival de mañana, asume que "el Joventut sufre bajas" importantes "de jugadores que se han ido" durante el confinamiento, pero avisó que tiene "jugadores jóvenes que son buenos, que tienen talento y desparpajo y que pueden hacer un buen partido" como demostraron en el primer partido ante el FC Barcelona.



Ya sobre su situación personal, reconoce que "ahora con un poco más de minutos" por la necesidad "de rotación" que tiene el equipo se siente "un poco mejor", pero adelantó que no sabe aún si seguirá la próxima temporada porque el club no le ha comentado nada. "No tengo ni idea. Soy jugador del Bilbao Basket hasta final de temporada, pero el club no me ha dicho nada", dijo.



Por último, a Cruz le ha resultado "bastante raro" jugar sin público en las gradas, porque "ya desde que saltas a la cancha se escucha todo", pero cree que "es una experiencia única" y lo que hay que hacer es "acoplarse" a ella.