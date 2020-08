Víctor Claver: "Saras fue jugador y entiende muy bien a sus jugadores"

Andorra la Vella, 30 ago (EFE).- El alero valenciano Víctor Claver afronta su cuarta temporada en el Barça y lo hará a las órdenes de un nuevo entrenador, 'Saras' Jasikevicius, que, a su juicio, "fue jugador y entiende muy bien a sus jugadores".



Hoy celebra su 32 cumpleaños y hace balance de este atípico inicio de pretemporada sin público por la pandemia de la Covid-19.



Hasta el momento, el Barça acumula dos victorias contra el BC MoraBanc en Encamp y contra el UCAM Murcia en Lleida.



Pregunta (P): Este inicio de pretemporada viene con un balance de dos victorias. ¿Pero lo mejor son las buenas sensaciones de juego que dejan estos dos primeros partidos?



Respuesta (R): "Ahora mismo los resultados son lo de menos. Lo importante es que vayan saliendo las cosas que estamos preparando y entrenando cada día. Y poco a poco nos sintamos mejor con la forma de trabajar del nuevo entrenador".



P: ¿Qué sensaciones les dejaron las dos victorias?



R: "Buenas. Yo creo que tuvimos momentos de hacer bien las cosas, de jugar bien, de hacerlo a una intensidad alta y más en el primer partido contra el BC MoraBanc que sólo llevábamos casi dos semanas de pretemporada. Yo creo que el ritmo fue bastante bueno y es en eso en lo que nos tenemos que basar en esta pretemporada".



P: Las primeras señas de identidad de este nuevo proyecto liderado por 'Saras' Jasikevicius están siendo un alto ritmo de circulación de balón y también que se está jugando con dos bases de manera simultánea. ¿Estos son los primeros cambios que aporte 'Saras' o es muy pronto para valorarlo?



R: "El nuevo entrenador sí que quiere que se mueva el balón con un ritmo alto y que no se quede en la mano de un jugador estático. El balón lo tenemos para buscar opciones y también somos conscientes de que hay calidad en el equipo para anotar. Todos pueden anotar, pero lo ideal es que sea en opciones que den juego y que no sean forzadas".



P: Lo mejor de este nuevo proyecto es que sólo tiene un fichaje hasta el momento, Nick Calathes, por tanto el equipo se conoce bastante bien aunque tenga nuevos sistemas de juego por la llegada de 'Saras'. ¿Es la lectura positiva que se puede extraer?



R: "Sí. La verdad es que no hay muchas caras nuevas aunque están los jóvenes que han venido a ayudarnos en está pretemporada. A ellos los conocíamos, pero aún no habían estado en dinámica del primer equipo y nos están ayudando mucho. Y hay que destacar la llegada de Nick Calathes que es un gran jugador, que lee muy bien el juego y desde el primer día se ve muy adaptado a todos. Nos está ayudando desde el primer día".



P: Nick Calathes es puro talento y parece que lleve toda la vida aquí.



R: "Sí. Sin lugar a dudas. Además a nivel personal se está integrando muy bien y la concentración que hemos tenido en Encamp también nos ha ayudado a que la dinámica de todo el equipo sea positiva y los que llevamos más tiempo aquí ayudarle para que se sienta como en casa".



P: Después de la marcha de Svetislav Pesic ¿Cómo valora la llegada tan deseada por todos de 'Saras' Jasikevicius?



R: "Es algo que todo el mundo quería tanto por parte del club como también de él que quería estar aquí. Se ha notado la llegada de aire fresco. Es un entrenador que fue jugador y entiende muy bien a sus jugadores. Hasta el momento no ha hecho nada raro y eso nos ayudará mejor a entender mejor su manera de ser y también su manera de entender su baloncesto. Hasta el momento estamos contentos con su llegada".



P: ¿Personalmente qué le ha pedido para esta temporada?



R: "Tampoco ha hablado mucho a nivel individual. En general sí que es verdad que nos ha pedido que juguemos como equipo y que aquí nadie es más importante que nadie. Sobre todo que demos el 100% que será la base para que el equipo triunfe".



P: Con Svetislav Pesic se entendía bastante bien y consiguió encontrar su mejor versión



R: "Sí, la verdad es que sí. A Pesic ya le conocía por estar una temporada con él en Valencia. Siempre me entendió y yo me adapté bien a lo que él me pedía. Por eso él tenía confianza en mí y la verdad que con él he estado muy a gusto estos años, pero bueno estas etapas siempre se acaban y me toca afrontar una de nueva".



P: Se ha ido Ante Tomic y aún no ha llegado ningún relevo, hasta el momento ¿Será una oportunidad para Artem Pustovyi o se espera algún refuerzo?



R: "Eso no lo sé. No es una pregunta para mí, pero está claro que Artem tiene la oportunidad de demostrar después de estos últimos años sin tener minutos y ahora es su momento tanto él como Rolands Smits. Los dos han tenido pocas oportunidades y ahora tienen una opción para aprovecharlas para después ser importantes dentro del equipo".



P: Leandro Bolmaro, Sergi Martínez, Ibou Badji y 'Papi' Bancou. Cuatro jóvenes que están destacando en esté inicio de pretemporada. Una buena noticia para el equipo..



R: "Por supuesto. Para eso está el segundo equipo para ayudar al primer equipo y que poco a poco vayan llegando jugadores y ojalá todos tengan la oportunidad y no sólo en la pretemporada sino durante la temporada que tengan minutos importantes y poco a poco vayan creciendo".



P: Los partidos de pretemporada han empezado sin público en las gradas. Nos tendremos que acostumbrar todos tal como pasó en la Fase Final Excepcional de la Liga ACB disputada en Valencia. ¿Será una temporada atípica y extraña por la pandemia?



R: "Sí, sin duda. Es una situación extraña en todo el mundo y para nosotros, como no, también. Aunque juguemos sin público tenemos que ser conscientes que somos unos afortunados por poder competir y por lo menos que algunas cosas sigan su curso. Esperemos que durante la temporada no tengamos que hacer parones ni haya contratiempos y que se vuelva poco a poco a la normalidad".



P: La llegada de 'Saras' Jasikevicius continua teniendo objetivos de máximos porque esto es el Barça. ¿Para ustedes continua habiendo los mismos objetivos a cumplir?



R: "Serán iguales que el año pasado. El curso anterior nos quedamos sin poder acabar la Euroliga cuando estábamos en una buena posición en la liga regular y en la Liga ACB llegamos a disputar la final aunque fuese una final diferente, pero a eso tenemos que aspirar: a estar ahí y poder ganarla. Estoy seguro que si seguimos con esta dinámica conseguiremos algún título pronto".



P: ¿Les puede penalizar mucho jugar en un Palau Blaugrana vacío?



R: "Es un factor común para todos. Todas las pistas van a estar vacías y nos tocará olvidarnos un poco de todo esto y centrarnos en lo que depende de nosotros que es el jugar".



P: ¿Cómo consigue un jugador profesional centrarse y pensar solo en lo que ocurre en la pista con un pabellón vacío?



R: "Más que nada nosotros jugamos para nuestra gente, para nuestros aficionados y para la camiseta que representamos, pero eso nos da un extra y está claro que es una cosa que echamos de menos. Una vez que salimos a jugar intentamos hacerlo lo mejor posible y dar el 100%".



P: En plena pandemia ¿Cómo cree que se han reforzado los rivales?



R: "En la Liga Endesa, evidentemente, los equipos se han reforzado bien. Sigue siendo la mejor liga de Europa y todos los equipos son peligrosos y tienen jugadores de gran calidad. En la Euroliga las plantillas son muy largas, con grandes jugadores y algunos de los equipos con algunos que han sido importantes en la NBA. La competividad es máxima en las dos competiciones".



P: ¿Qué opinión le merece el parón de la NBA en señal de protesta por la muerte del afroamericano Jacob Blake?



R: "Está claro que es una situación extrema para decidir no jugar, pero yo creo que es un momento que los jugadores que sabían que el estar en la burbuja les iba a dar más voz y más visibilidad y lo están aprovechando para intentar dar voz a algo que no debería estar pasando. Los jugadores están aprovechando para hacer todo lo que está en su mano para poder pararlo".



Víctor Duaso