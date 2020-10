70-65. El Casademont Zaragoza reaccionó demasiado tarde y se quedó sin bronce

Zaragoza, 4 oct (EFE).- El conjunto francés del JDA Dijon acabó en tercera posición de la Liga de Campeones tras derrotar en la lucha por el tercer y cuarto puesto a un desmoralizado Casademont Zaragoza que sólo reaccionó en el último cuarto, demasiado tarde para superar los 13 puntos de desventaja con los que lo inicio.



El equipo maño llegó al envite sin haber superado el golpe moral que supuso su abultada derrota en semifinales contra el AEK de Atenas y solo sacó el orgullo en el último cuarto en el que llegó a ponerse a dos puntos a falta de 27 segundos, aunque no pudo completar la remontada.



En este tipo de encuentros, en los que ambos conjuntos han sufrido la decepción de no poder acceder a la final, el que consigue recuperarse mentalmente y hacer borrón y cuenta nueva antes suele ser el que acaba llevándose el enfrentamiento, algo que hizo el equipo de la Borgoña.



El conjunto maño sigue sin tener regularidad en la recién estrenada temporada ya que sólo en los cuartos de final de esta competición contra el Iberostar Tenerife y en la segunda mitad del encuentro liguero frente al Herbalife Gran Canaria ha estado al nivel que recordaba al equipo poderoso de la pasada campaña, y frente a los galos regaló los tres primeros cuartos con sus continuas imprecisiones, falta de intensidad defensiva y de acierto en los lanzamientos.



Con una defensa que sólo al final llegó a igualar la fuerza de su rival poco pudo hacer frente al equipo galo que creyó en la victoria desde el primer momento y no desaprovechó los errores zaragozanos para subir al tercer puesto del cajón de la Liga de Campeones.



Por contra, el Casademont Zaragoza, que llegó con la ilusión de un niño a esta fase final, acabó viendo como el sueño de haberse clasificado para la "Final a Ocho" se convirtió en pesadilla.



Como ya viene siendo habitual al equipo aragonés le costó centrarse en el arranque del juego y comenzó por detrás (6-0), pero poco a poco, y apoyado en el acierto en los triples (44 %) y en la facilidad anotadora de Robin Benzing (7 puntos) consiguió acabar a solo dos puntos de los galos en los primeros diez minutos (21-19).



Sin embargo, la reacción no tuvo continuidad en el inicio del segundo parcial porque se olvidó de cerrar el rebote defensivo y permitió segundas opciones de los hombres de Laurent Legname, que no las desaprovecharon, para llegar a marcar la máxima diferencia su favor, nueve puntos (33-24) hasta ese momento, ante un ataque zaragozano espeso, obcecado en acciones individuales y triples que no les fueron nada favorables.



Por suerte para el conjunto "rojillo" los galos se contagiaron y cuando tuvieron la oportunidad de abrir una brecha importante en el marcador fallaron varios ataques seguidos y le dieron vida al Casademont Zaragoza que recortó ligeramente diferencias al descanso para volver a meterse en el partido (35-30).



En el regreso del descanso volvió a aparecer la peor versión del conjunto zaragozano que encajó un parcial de 11-2 en tres minutos y medio y disparó la ventaja francesa hasta los 12 puntos mediado este cuarto, que acabó siendo de 13 (57-44) gracias al desconcierto del Casademont y a sus constantes errores.



Cuando todo parecía perdido y el Casademont Zaragoza se encaminaba al cadalso emergió la figura del canadiense Dylan Ennis que se negó a arrojar la toalla y que, tirando de orgullo y aún no habiendo estado demasiado acertado hasta ese momento, arrastró a sus compañeros con un parcial de 0-10 en tres minutos que metía a los aragoneses en el partido (59-53) a falta de poco más de seis minutos.



Lo que había sido temor y falta de ánimo durante todo el partido cambió y el Casademont aún consiguió ponerse a dos puntos 67-65 a falta de 27 segundos pero el Dijon no permitió que la remontada fuera completa y no dejó escapar la tercera plaza.



- Ficha técnica:



70 - JDA Dijon (21+14+22+13): Holston (20), Julien (6), Simon (11), Vanwijn (11), Alingue (4) -cinco inicial- Johnson (5), Chassang (9), Galliou (4) y Loum (-).



65 - Casademont Zaragoza (19+11+14+21): San Miguel (3), Ennis (15), Brussino (14), Benzing (8), Hlinason (-) -cinco inicial- Seeley (2), Barreiro (2), Konaté (2), Thompson (16) y Javi García (3).



Árbitros: Glisic (Serbia), Lanzarini (Italia) y Kozlovskis (Letonia). Excluyeron por personales a Barreiro (m.40).



Incidencias: partido correspondiente a la lucha por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Campeones disputado en el OAKA Olympic Indoor Hall "Nikos Galis" de Atenas a puerta cerrada.