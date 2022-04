Garuba: "Quiero ser alguien en la NBA, no solo jugar allí"

Madrid, 28 abr (EFE).- Usman Garuba, jugador de Houston Rockets de NBA, hizo un repaso de su primera temporada en el baloncesto norteamericano y habló con EFE de sus inquietudes, de sus expectativas y de sus deseos.

El ala-pívot, que acaba de cumplir 20 años (Madrid, 20 marzo 2002), ha tenido una primera temporada con luces y sombras que no le hacen sino tener más ganas de triunfar en la mejor liga del mundo.

Pregunta: ¿Qué nota se pondría en esta su primera temporada en la NBA?

Respuesta: "No puedo ponerme nota, porque la verdad es que no pude jugar todo lo que habría deseado. Podemos decir que mi calificación podría ser 'sin presentar'".

P: La NBA ya no es una desconocida como hace treinta años, al contrario, ahora se sabe todo. ¿Qué es lo que más sorprendió al llegar?

R: "El nivel físico. Jugar 82 partidos son muchos seguidos. Lo sabía, pero vivirlo desde dentro es otra cosa muy diferente".

P: Ha bajado en dos ocasiones al equipo vinculado de la G-League, el Rio Grande Valley Vipers, la liga de desarrollo. ¿Lo vivió como una decepción? ¿Cómo se lo tomó?

R: "Me lo tomé muy bien porque quería jugar y aprender. Este primer año estaba preparado para que las cosas salieran bien o no salieran muy bien. Estaba preparado para todo. Bajé ahí y la verdad es que aprendí mucho".

P: ¿Qué le han dicho en los Rockets cuando ha acabado la temporada y se ha venido para España?

R. "Me han dicho que este verano van a trabajar mucho conmigo. Estaré con un entrenador este lunes y estoy muy ilusionado".

P: ¿No tendrá vacaciones?

R: "No voy a tener descanso, soy muy joven para eso. Voy a estar yendo y viniendo a Houston continuamente".

P: ¿Se arrepiente de haberse ido tan joven a la NBA?. ¿No hubiera sido mejor aterrizar estando más formado como jugador?

R: "No. He ido en el momento justo, cuando mejor me voy a formar para jugar en la NBA, ya sea estando en la G. League o en el primer equipo. Tienen claro lo que hacen y estoy muy ilusionado".

P: Tiene tres años de contrato. ¿Es tiempo suficiente para demostrar quién quiere ser?

R: "Sí. Ese es mi objetivo, demostrar lo que puedo hacer. Quiero ser alguien en la NBA, no estar en la NBA. No me gustaría estar por estar, no sería yo mismo. Quiero estar en la NBA porque me lo merezco, porque me lo he currado y de verdad quiero demostrar quien soy".

P: Desde que empezó a jugar al baloncesto siempre ha sido una estrella en los equipos en los que jugó. Este año ha debido ser duro.

R: "No, para nada. Antes de nada soy un jugador de equipo, creo que soy de los jugadores menos egoístas que hay, pienso en ganar antes que en mis propios números y si para ganar tengo que sacrificar tiros o lo que sea, lo hago, no me importa".

P: ¿Quçe es lo que tiene que mejorar para cumplir con sus objetivos y sus sueños?

R: "Un poco de todo, el tiro, aprender a leer más los partidos y a conocer las características de mis compañeros más que situaciones específicas. Por eso este verano vamos a estar mucho tiempo juntos. No es lo mismo verles jugar que estar jugando con ellos".

Ricardo Molinelli