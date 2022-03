¿Necesito un smartwatch 4G con tecnología LTE? El TicWatch Pro 3 Ultra de Mobvoi tiene la respuesta

Probamos el TicWatch Pro 3 Ultra de Mobvoi: mejor batería que el Galaxy Watch 4 y un precio bastante ajustado

Los smartwatches o relojes inteligentes llegaron para quedarse y hoy por hoy es extraño ver a alguien que no tenga uno en su muñeca. Bien para un uso laboral como para una práctica deportiva. En definitiva, se han convertido en el complemento perfecto a tu smartphone, siendo una prolongación de éste en tu muñeca. Pero la tecnología, lógicamente, no para de innovar, y ya hace tiempo que los relojes inteligentes son cada vez más independientes hasta el punto de permitirte seguir conectado sin la necesidad de tener tu teléfono móvil cerca.

¿Qué es un smartwatch con 4G/LTE?

Son los conocidos smartwatches con conectividad LTE; es decir, aquellos que nos permiten que el reloj pueda tener su propia conectividad para realizar llamadas, enviar mensajes o conectarse a Internet sin depender de nuestro móvil o de una red wifi. Para ello, lógicamente, disponen de su propia tarjeta SIM, algo que a día de hoy ya ha quedado prácticamente desfasado por las principales marcas, que han apostado por la eSIM o conocida popularmente como tarjeta virtual. Apple, Samsung, Huawei€ Todas las grandes compañías de tecnología disponen de uno o varios modelos con conectividad 4G/LTE, de ahí que la pregunta ahora sea si necesito realmente, o no, un smartwatch con LTE.

¿Necesito un smartwatch LTE?

Algo que hay que tener claro a la hora de comprarse un smartwatch es qué tipo de uso voy a darle. Por lo general, todas las marcas ofrecen versiones con y sin esta conectividad de sus principales relojes inteligentes. Por ejemplo, adquirir el último modelo del Apple Watch con o sin conexión 4G independiente puede suponer una diferencia de unos cien euros como mínimo, amén de los incrementos que luego pueda suponerte su uso con tu operadora telefónica.

Por ello, hoy probamos el TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE de Mobvoi, una compañía china que lleva años dedicada a la producción de relojes inteligentes para Android en Asia y Europa, aunque para muchos sigue siendo una desconocida en relación a otras compañías como Samsung o Huawei, que también vienen apostando fuerte en este sector a la hora de intentar hacerle sombra a Apple y su Apple Watch.

El TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE trabaja sobre el universo de WearOS, el sistema de Google para relojes inteligentes. Lo primero que llama notablemente la atención cuando lo sacas de la caja es su calidad y su fino acabado. Imita la apariencia de los relojes analógicos y viene con una correa de caucho de 22 milímetros que en su exterior imita el cuero (marrón) y que en su interior tiene un acabado en goma, más propio para la práctica deportiva. Una clara declaración de intenciones por parte de Mobvoi, aludiendo a esa doble vertiente de su TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE, destinado tanto para el ámbito laboral como para exprimirlo al máximo en el gimnasio o practicando cualquier deporte. Y lo que es una virtud para muchos, puede ser un defecto para otros, que a primera vista vean en él un reloj demasiado formal para llevar en la muñeca cuando el objetivo es sudar. Nada que no pueda solucionar una buena correa deportiva, pues para eso dispone de pasadores de fácil cambio para ir alternándole pulseras.

En el cuerpo del reloj, una pantalla táctil fácil de ver en casi cualquier condición y dos botones laterales. Uno, el del menú, y otro una especie de acceso directo para los modos deportivos, aunque es configurable. Su certificación de resistencia militar, así como otra IP68 y una protegida por Gorilla Glass son argumentos suficientes para demostrar que el TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE está concebido para irte a entrenar con él en cualquier condición y poder dejarte el móvil en casa.

Como Mobvoi viene acostumbrando en versiones anteriores, el TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE viene con una doble pantalla que permite alargar la vida de la batería. La principal tiene un panel AMOLED de 1'4" con una muy buena resolución, mientras que hay una pantalla secundaria FSTN que muestra la hora, pasos, batería y fecha sin necesidad de retroiluminación. Y es que éste es el truco con el que Mobvoi ha conseguido ahorrar batería, alargando su vida muchísimo en relación a sus competidores con WearOS. Algo más de dos días de uso convencional, exprimiéndolo al máximo en ciertos momentos, y un modo que estira la pantalla hasta un mes y medio gracias a esa doble pantalla de la que anteriormente hemos hablado.

En cuanto al sistema operativo, el TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE no viene con WearOS 3, sino con su versión anterior. Y es que Samsung tenía la exclusiva del nuevo sistema de Google para sus Galaxy Watch 4. Una gama que, por otro lado, presenta una peor batería que el reloj inteligente de Mobvoi.

Por lo demás, un sinfín de características que en mayor o menor medida son habituales a día de hoy en los smartwatches de gama Premium, así como otras que no tanto: Google Pay, Google Assistant, personalizar, cambiar las esferas, un GPS que posiciona bastante bien, etc€ Podremos controlar la música de nuestro Smartphone y disfrutar de una alta cantidad de opciones de salud como controlar nuestro ritmo cardiaco o saturación de oxígeno en sangre. También, para los más deportistas, un montón de modos de deporte. A los de Google Fit se le suman los de Mobvoi, y aquí también destaca la compañía china, ofreciendo una serie de prácticas nada habituales en otros relojes, como puede ser entrenamientos funcionales o jugar al pádel, tan de moda en nuestro país tras la pandemia. Por eso, para exprimir al máximo el terminal en este aspecto es recomendable bajarse tanto la app de Google como la de Mobvoi, pues también nos permitirá controlar la calidad de nuestro sueño.

Tras este breve resumen de sus cualidades, nos centramos en lo que nos ocupa este artículo: ¿Necesito un smartwatch con tecnología LTE? Y la respuesta, tras unas semanas utilizando este TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE es que si puedes permitírtelo, sí. Y me explico, teniendo Assistant y una eSIM –este teléfono trabaja tanto con Movistar como con Vodafone y Orange- podrás disfrutar de Internet donde quieras, sin tener que cargar con el móvil ni depender de una red wifi. Se me ocurren un sinfín de situaciones en las que te alegrarás de ir con un 'teléfono inteligente' en tu muñeca. Por ejemplo, el hacer deporte o ir a correr. Una versión con 4G como ésta te da una libertad total, aunque para muchas cuestiones más profesionales requerirás de tu smartphone. Por eso, si estás pensando olvidarte por completo de tu móvil y decantarte por un reloj como éste, ve descartándolo. Es un complemento idóneo del smartphone, pero no su sustituto. Al menos por ahora.

Resumiendo. Si estás buscando un smartwatch y no sabes si decidirte por una versión con 4G o sin ella, yo le echaría seriamente un ojo a este TicWatch Pro 3 4G/LTE, ya que puedes hacerte con una unidad que te otorgue toda la libertad que da la conectividad LTE. Ten en cuenta, también, si tu compañía telefónica te ofrece eSIM y a qué precio. Pues quizá tampoco te merezca la pena luego ese coste extra en función del uso que vayas a darle.



Mayor batería que el Galaxy Watch 4

Del terminal de Mobvoi destaco su doble pantalla y su batería, con una mayor duración que la del Samsung Galaxy Watch 4. También me ha llamado bastante la atención sus modos de deporte y su precisión en el GPS, aunque no tanto en lo referente a la salud, habiéndome dado algunos parámetros que me han hecho dudar de su fiabilidad. Un problema muy habitual en mi caso, pues no me gusta llevar la correa del reloj totalmente apretada.

En definitiva, el de Mobvoi es una alternativa muy a tener en cuenta a los smartwatches de otras grandes compañías como Samsung, con un gran acabado y unas excelentes características a cambio de un precio más ajustado. Aún tiene cosas que mejorar, como la carga. Algo lenta a mi juicio, nada que la firma china no pueda ir mejorando en próximas versiones de su smartwatch estrella.



El TicWatch Pro 3 Ultra también es compatible con iOS

Un aspecto muy curioso del TicWatch Pro 3 Ultra es que no sólo funciona con WearOS, sino que también es compatible con iOS. Si tienes un iPhone, también podrás emparejarlo con el smartwatch de Mobvoi, aunque no podrás responder a ninguna de las notificaciones. La mejor opción para los usuarios de Apple, por tanto, sigue siendo el Apple Watch.